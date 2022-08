"Ça a été super dur" : Cécile (Les 12 Coups de midi) se remémore une période difficile de sa vie

Depuis plusieurs jours, les fidèles des 12 Coups de midi suivent avec attention le parcours de Cécile, la nouvelle Maître de midi. Cette dernière risque bien d'aller loin dans le jeu, tant elle fait preuve de talent mais aussi de chance à chaque épreuve. Ce mercredi 10 août 2022, elle a ainsi battu sans difficulté ses nouveaux adversaires. Parmi eux figurait Julie, une jeune femme qui a eu l'occasion de faire une parenthèse sur un sujet très sérieux.

"Au collège, je ne me sentais pas spécialement bien, j'ai eu un peu d'harcèlement, c'est pour ça que j'ai commencé le sport, je me sens mieux. Le sport c'est quelque chose qui fait partie de ma vie au quotidien", a-t-elle expliqué. Forcément, Cécile s'est sentie concernée par ces confidences, elle qui est professeure et qui a également subi le harcèlement à l'adolescence. "Ca a été super dur", s'est-elle d'abord souvenue avant d'expliquer qu'il n'était toutefois pas si évident de venir en aide aux élèves en souffrance. "Souvent, ils perdent complètement confiance et puis il ne faut pas laisser de côté les harceleurs, parce que souvent il y a un petit truc qui fait qu'ils ont ce comportement-là. C'est un vrai défi qui a pris une ampleur avec les réseaux sociaux, c'est un truc à surveiller. Amis parents, surveillez de près !", a-t-elle préconisé.

Donner la parole sur un tel sujet fut très important pour Jean-Luc Reichmann qui se bat depuis toujours contre le fléau qu'est le harcèlement. Et pour cause, il en a lui-même fait les frais en raison de son angiome. "Moi, si j'en ai fait mon combat depuis tout petit, c'est parce qu'avec ma tâche sur le nez mais aussi ma petite soeur qui est handicapée. Il y a une question de pudeur et on a pas envie de déranger, d'en remettre une couche. C'est compliqué d'en parler", a-t-il rappelé, appelant à réagir au mal-être des autres. "Si on voit un copain ou une amie qui ne va pas bien, avant tout, il faut en parler". Et pour Cécile de conclure : "Notre différence, c'est ce qui fait notre plus, c'est ça qui est génial. Une fois qu'on a compris ça, je pense qu'on peut arriver à le dépasser".