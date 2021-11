"Ça explique plein de choses..." : Amel Bent diagnostiquée HPI

Amel Bent sera l'invitée d'Eric Jean-Jean dans Sans filtre, le nouveau programme de W9 diffusé dès le 23 novembre prochain. Sur le plateau, l'animateur a révélé des secrets sur la santé psychologique de la trentenaire. D'après ses informations, Amel Bent aurait été diagnostiquée HPI (haut potentiel intellectuel) et aurait un Q.I de 156 ! Ce qu'Amel Bent a confirmé, tout en restant modeste. "C'est moins quand même. C'est compliqué", a-t-elle lancé, gênée.

C'est la clinicienne Jeanne Siaud-Facchin, qui aurait relevé cette spécificité chez la maman d'Hana et Sofia (4 et 5 ans). Cette dernière lui a d'ailleurs laissé un message audio. "Même avant de l'avoir rencontrée, j'avais bien observé son fonctionnement à la télé. Et ce qui m'a beaucoup marquée, c'est sa sensibilité aux candidats mais aussi aux autres membres du jury, sa façon de tout observer, tout le temps... C'est comme si elle cherchait non-stop à tout comprendre, à tout anticiper. C'est vraiment ça qui m'a beaucoup, beaucoup touché chez Amel. Et c'est rare !", a noté la spécialiste.

Amel Bent, qui rempile pour une nouvelle saison comme coach dans The Voice, a confié avoir pris connaissance de son énorme quotient intellectuel il y a peu. "Jeanne Siaud-Facchin ne m'a pas donné un nombre effectif parce qu'elle a aussi découvert que j'avais des mouvements émotionnels qui sont particuliers, et qui viennent perturber mon intelligence. Il y a des facilités mais aussi beaucoup de difficultés pour se concentrer, pour avoir confiance en soi", a déclaré la femme de Patrick Antonelli, qui attend son troisième enfant.

La chanteuse, qui a longtemps souffert de troubles anxieux, a affirmé que son diagnostic l'a aidée à comprendre certains traits de sa personnalité : "Ça explique plein de choses et ça permet de donner la notice aux gens qui m'aiment, avec qui je peux avoir des attitudes qu'ils ne comprennent pas, que moi-même je ne comprends pas... Des moments où il y a une espèce d'interrupteur, où je ne peux plus parler à personne, où je me renferme. Parfois, tu sais pas si c'est parce que tu es hypersensible ou hyper-relou".