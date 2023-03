"Ça le ramolli direct" : Imprévu sur un tournage porno des Pellissard, le mari d'Amandine écoeuré

Ils sont devenus connus grâce à l'émission familiale Familles nombreuses : la vie en XXL sur TF1, mais depuis, Amandine Pellissard et son mari Alexandre ont opéré un virage à 180 degrés ! Reconvertis dans le porno depuis décembre 2022, les deux tourtereaux qui sont aussi parents de huit enfants et qui vont bientôt en avoir un autre, vendent des contenus érotiques exclusifs sur la plateforme MYM. Mais récemment, ils se sont encore plus professionnalisés en signant notamment leur tout premier contrat chez Jacquie et Michel.

Interrogée par nos confrères de Purebreak, la mère de famille s'est confiée sans filtre sur leur nouvelle activité et ses désagréments. "Il n'y a pas grand-chose qui ne me plait pas en fait, peut-être des fois les demandes un peu chelous. Il y en a qui mélangent un peu tout, y en a qui demandent des rencontres réelles. En général, c'est Alex qui se charge de leur répondre à ceux-là...", a-t-elle expliqué en riant. D'ordinaire assez discret, Alexandre a ensuite révélé les pires choses qui ont eu lieu lors d'un tournage. "Une fois, on a voulu faire un tournage. On commence à s'installer et tout, mais en fait elle avait ses règles, alors ça a cassé le délire, parce que moi le sang...", a-t-il lancé d'un air dégoûté.

Un vieux chaman a dit...

De son côté, Amandine Pellissard ne semble quant à elle pas du tout rebutée à l'idée d'avoir des relations sexuelles pendant ses règles. D'ailleurs, elle a une nouvelle fois laissé s'exprimer son franc-parler en suggérant une alternative à son mari. "Oui c'est vrai que ça il n'aime pas trop, ça le ramoli direct ! Mais tu sais, un vieux chaman a dit : 'quand la rivière est rouge il faut savoir emprunter le petit chemin boueux'. Mais toi, tu n'es pas un aventurier parfois, je ne sais pas ce que tu as", a-t-elle expliqué avec déception.

Très demandeuse, celle qui s'est récemment clashée avec Jean-Pascal Lacoste, n'hésite donc pas à mentir à son mari afin que ce dernier n'y voit que du feu. "Moi, des fois, je lui mets à l'envers. Je lui fait croire que je ne les ai pas, alors qu'en fait je les ai, sinon je sais que ça va être relou pendant une semaine. (...) Et puis hop, ni vu ni connu, je t'embrouille !", a-t-elle conclu le sourire aux lèvres. Pas sûr que monsieur soit ravi...