"Ça m'angoisse..." : Sophie Marceau dévoile avoir déménagé 22 fois, elle s'explique !

L'actrice préférée des Français renoue avec la comédie romantique ! Le 11 mars 2022, Sophie Marceau sera de retour, non pas au cinéma, mais sur Amazon Prime Video avec le film I Love America, qui signe sa troisième collaboration avec son amie réalisatrice Lisa Azuelos. Un nouveau projet que la comédienne évoque dans les pages du magazine Elle de ce 3 mars.

Topless en jean, tout sourire le visage au naturel, Sophie Marceau prend la pose en donnant de ses nouvelles. L'actrice de 55 ans se confie notamment sur le sentiment que lui donne son âge et sa légère appréhension de la vieillesse. Dans les années à venir, la star révélée adolescente dans La Boum se voit vivre "simplement, à la campagne", pourquoi pas avec un chien. Et pas question de s'encombrer avec les objets du passé, c'est bien simple, elle n'en a que peu. "J'aime bien le vide pour pouvoir le remplir. Je fais du vide tout le temps, je jette, je donne, je fais du tri, l'accumulation m'angoisse", explique-t-elle.

Mieux vaut effectivement que les bagages de Sophie Marceau ne soient pas trop nombreux quand on apprend qu'elle a déménagé vingt-deux fois ! "Quand on tourne, on vit à l'hôtel, on arrive avec trois fringues, de soi on n'a plus rien. Mais on vit deux vies en une, c'est assez luxueux", ajoute la comédienne. En plus de voyager léger, la star évite de laisser trop d'habitudes s'installer : "Ça m'angoisse", explique la mère de Vincent Zulawski et Juliette Lemley (26 et 13 ans). "Je suis ravie de me lever le matin et je n'aime pas ne rien faire. Aujourd'hui, mes enfants sont grands, j'ai plus de temps pour moi, c'est un des avantages de vieillir." Une nouvelle vie après le départ des enfants qui a d'ailleurs inspiré Lisa Azuelos pour son nouveau film.

Dans I Love America, Sophie Marceau interprète le rôle de Lisa, qui décide de changer de vie en quittant Paris pour Los Angeles. Ses enfants ont quitté le nid familial et sa célèbre mère, absente durant toute sa vie, vient juste de mourir : Lisa a donc besoin d'un nouveau départ ! Elle y retrouve son meilleur ami Luka (joué par Djanis Bouzyani) qui a réussi sa carrière aux Etats-Unis en montant un célèbre bar de drag queens mais sa vie sentimentale est aussi compliquée que foisonnante. Luka se donne pour mission d'aider Lisa à relancer sa vie sentimentale éteinte depuis trop longtemps en lui créant un profil sur un site de rencontres. Entre des rendez-vous gênants et une histoire inattendue avec John, Lisa comprend que la véritable rencontre est avec elle-même, si elle arrive à pardonner à celle qui fut son premier amour... sa mère.