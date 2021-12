"Ca m'exaspère !" Charlotte de Turkcheim "en surpoids", elle se faisait tacler par des vendeuses en magasin

Elle est à l'affiche du film Mince alors 2 pour plusieurs bonnes raisons. Charlotte de Turckheim a réalisé cette comédie, qui sera diffusée au cinéma à partir du 22 décembre 2021, et elle incarne, dedans, la codirectrice d'une cure de jeûne et de détox en pleine nature. Pour l'actrice, ce second opus était une nécessité. Parce que le sujet du surpoids est pour elle "un puit sans fond", et parce qu'elle a souffert, elle-même, de cette problématique qu'elle raconte sur grand écran.

J'ai laissé tomber les régimes

"J'ai commencé à prendre du poids à 50 ans, explique-t-elle dans les colonnes du magazine Télé 7 Jours. Dans les boutiques, pourtant, je continuais à choisir mes robes en 38. La vendeuse, gênée, me demandait : 'Vous voulez la même dans votre taille ?' C'est marrant, je gardais mentalement une image très mince de moi. Aujourd'hui, j'ai laissé tomber les régimes. Je revendique le droit à l'erreur et à la sortie de route." Installée derrière la caméra, la maman de Julia, Clara et Johanna a bien failli ne pas apparaître dans cette suite.

Cette politique excluante m'exaspère

Un homme aurait effectivement dû être à la tête de l'établissement présenté dans le film. Hélas, Mehdi Nebbou, pressenti pour le rôle, a été retenu par son rôle dans la série HPI, le très grand succès de TF1 avec Audrey Fleurot. Quant aux problèmes de poids et tout ce qui en découle, c'est avec un plaisir immense que Charlotte de Turckheim les soulève à l'écran. "On trouve davantage de vêtements en 44, même si certaines grandes marques, pour préserver leur prestige, se refusent à aller au-delà du 38, regrette-t-elle. Cette politique excluante m'exaspère." Pour la voir donner la réplique à Lola Dewaere, Charlotte Gaccio ou encore à sa fille de 30 ans Johanna - récemment partie pour vivre en Haïti -, rendez-vous dans les salles obscures...