"Ça me donne la gerbe" : Un acteur de Plus belle la vie s'en prend à Kjel Bennett après la parution d'une vidéo

Cette vidéo n'a pas manqué de faire réagir Tim Rousseau, l'interprète de Killian dans Plus belle la vie. Et on peut dire qu'il a été cash. "Ça me donne la gerbe", a-t-il écrit en commentaire. Puis en story, il a partagé la vidéo de Kjel Bennett en la légendant : "J'ai honte pour lui." En revanche, il n'en a pas dit plus concernant la raison de cette inimitié.

Lorsqu'il a évoqué le départ de l'acteur de Plus belle la vie, Clément Garin n'en avait pas dit plus sur les supposés "comportements inacceptables pour éviter la diffamation". "Mais je peux dire que l'éviction est justifiée. Ce limogeage est juste et ravit la quasi-totalité du casting ! J'ai simplement indiqué que tous les comédiens que j'avais contactés s'étaient réjouis qu'il soit viré, car il avait dépassé les bornes et était détesté de tous après ce qu'il avait fait", avait-il toutefois précisé. Des accusations auxquelles le principal intéressé avait réagi par le biais de ses avocats. Il était expliqué que Kjel Bennett contestait les faits qui lui étaient reprochés et que "l'absence de plainte à son encontre suffit à démontrer le manque de fondement et l'intention de nuire de ceux qui accusent publiquement sans pour autant agir en cohérence avec leur dénonciation". "La production de Plus belle la vie soumise à la vindicte de certains réseaux d'influence a cru juste de priver Kjel Bennett de son rôle pourtant largement plébiscité par le public sans qu'il n'en ait été officiellement et courageusement informé. J'ai donc déposé une plainte dans l'intérêt de Kjel Bennett adressée le 12 juillet 2022 au doyen des juges d'instruction du Tribunal Judiciaire de Paris contre toutes les personnes qui ont participé à répandre ces rumeurs, fausses, imaginaires et donc diffamatoires, les conséquences préjudiciables étant immenses pour mon client", était-il conclu.