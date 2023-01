"Ça ne vous regarde pas !" : Géraldine Maillet recadre sèchement Cyril Hanouna dans TPMP

Le 8 janvier, le président de la Fédération française de football (FFF) Noël Le Graët était invité de l'émission Bartoli Time, sur RMC. Et ce dernier n'a pas mâché ses mots à l'égard de Zinedine Zidane qui espérait depuis un petit moment devenir l'entraîneur des Bleus, à la place de Didier Deschamps, finalement reconduit jusqu'en 2026. Pour Nöel Le Graët toutefois, la légende du football n'a jamais véritablement été considérée. "Si Zidane a tenté de me joindre ? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone. Pour lui dire de chercher un autre club ? Faites-lui une émission spéciale pour qu'il trouve un club ou une sélection", a-t-il lâché sans tact.

Des mots durs qui ont beaucoup choqué. D'ailleurs, les réactions ne se sont pas faites attendre, notamment celle de Kylian Mbappé, et la question du départ de Noël Le Graët de la FFF se pose désormais. Cyril Hanouna s'est évidemment emparé de la polémique dans Touche pas à mon poste lundi soir, ce qui a fini par créer des tensions entre lui et sa chroniqueuse Géraldine Maillet. Et pour cause, en plus de condamner les propos du président de 81 ans, la jolie brune a également regretté le silence de Didier Deschamps, le seul selon elle à ne pas avoir défendu Zinedine Zidane. Une mise en cause qui a passablement dérangé Cyril Hanouna. "Non mais elle a un problème avec Didier Deschamps, a lâché l'animateur à plusieurs reprises. Tu me sortiras quelqu'un qui a un plus grand palmarès que Didier Deschamps en France".

Géraldine Maillet avait beau tenter de se justifier, assurant n'être aucunement contre Didier Deschamps, elle se faisait toujours couper la parole par l'animateur, bien décidé à défendre son ami. "Tu trouves toujours surprenant des choses sur Didier Deschamps, car tu ne l'aimes pas", a-t-il continué avant d'ajouter le compagnon de sa chroniqueuse Daniel Riolo dans la conversation : "Daniel ne l'aime pas beaucoup." De quoi mettre en rogne l'ancienne mannequin. "Et alors, quel est le rapport avec mon mari ? C'est sexiste un peu, je peux penser indépendamment de mon mari", a-t-elle réagi, remontée. "Quand tu rentres le soir après ton mari qui l'a défoncé pendant 9 minutes sur RMC, tu lu dis quoi ?", a continué malgré tout Cyril Hanouna. "Je ne suis pas la porte-parole, d'abord c'est ma vie privée, c'est ce qui se passe chez moi, ça ne vous regarde pas !", a alors fermement recadré Géraldine Maillet.