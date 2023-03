"Ça parle de nous, avant, pendant, après" : Zazie séparée du père de sa fille, confidences rarissimes de son ex Fabien Cahen

Aux côtés d'Amel Bent, Vianney, Big Flo et Oli, Zazie coache les talents de The Voice pour cette nouvelle édition du show à succès de TF1. Isabelle de Truchis de Varennes de son vrai nom adore ce rôle qu'elle avait rempli il y a cinq ans et qu'elle retrouve, prenant la relève de Florent Pagny. Plus que jamais sous les projecteurs, l'artiste de 58 ans tient toutefois à protéger sa vie privée et notamment sa fille, Lola, née de son couple avec le musicien Fabien Cahen (50 ans), dont elle est aujourd'hui séparée. Un homme aussi passionné par la musique qu'il est discret mais il s'était autorisé de rares confidences sur sa relation avec la star par le passé, une histoire d'amour qui a duré de 1999 à 2005.

Au mois de novembre 2006, Fabien Cahen faisait la promotion de son disque Marchands de Loups. Le guitariste qui est habitué à faire partie d'un groupe et qui compose de la musique pour films s'était ainsi lancé dans l'aventure solo avec un disque rempli de ballades entêtantes. En interview pour MademoiZelle, il était revenu sur la conception de son album, évoquant sans tabou sa relation avec son ex-compagne Zazie.

Ça s'est fait super naturellement.

Cheveux décoiffés, volontairement ou pas, et la voix posée, Fabien Cahen, à l'époque 34 ans, s'exprimait sur les chansons de son opus qui font référence au couple qu'il a formé avec Zazie. Elle avait d'ailleurs coécrit certains morceaux : "Je ne le cache pas du tout. Ce serait dommage de ne pas le dire. (...) Ça parle de nous, avant, pendant, après. (...) Je crois que notre histoire parle aux autres parce qu'elle correspond à plein d'autres histoires." Il fera un bel éloge des talents de son ancienne amoureuse : "Zazie a cette force de savoir écrire pour les autres artistes, parler des autres, de l'artiste. (...) Ça s'est fait super naturellement. Quand on vivait ensemble, elle était la première personne à qui je faisais écouter mes chansons. C'est elle qui me disait, 'tiens j'ai une idée pour ta mélodie, qu'est-ce que tu en penses?'"

Une collaboration qui s'est faite naturellement : "C'est à la fois très chargé mais très simple. On a parlé naturellement de nous, sans expliquer aux autres le pourquoi du comment. C'était humain". Fabien Cahen avait également expliqué que son travail fait aussi référence à leur fille, Lola, née en 2002. Cette dernière avait d'ailleurs trouvé le nom si poétique de l'album. Des parents séparés mais unis à jamais pour l'amour de leur enfant et celui de la musique.