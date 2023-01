"Ça suffit , ce n'est pas drôle" : Hugues Aufray agacé par les rumeurs sur son état de santé, il réplique

Il a également précisé qu'il était entouré de sa "jeune compagne" Muriel. Une belle brune aux yeux noirs, originaire de Savoie, qu'il avait rencontrée à bord d'un train." Elle m'a demandé un autographe. En la voyant, je lui ai demandé si elle faisait du cinéma et elle m'a dit 'Non'", confiait-il en avril dernier à Michel Drucker sur le plateau de Vivement Dimanche, avant d'expliquer que trois ans plus tard, elle s'installait avec lui à Paris : "Elle est venue et puis elle est restée".

Je suis un homme normal

"C'est un homme formidable. Il est très positif tout le temps, dans tout ce qu'il fait. Il m'a déjà peinte et sculptée. En fait, je ne me suis jamais ennuyée avec Hugues, ça fait depuis 1995 que je le connais et je ne me suis jamais ennuyée avec toi", déclarait notamment Muriel, également présente ce jour-là dans l'émission, à ses côtés. Mais malgré son amour fou pour cette jeune femme, Hugues Audray reste, depuis 1951, uni par le mariage avec Hélène Faure, la mère de ses enfants Marie (née en 1958) et Charlotte (née en 1961), qui est malheureusement décédée le 6 octobre dernier en Ardèche.

"Je suis toujours marié avec la femme que j'ai connue à 20 ans. Elle ne peut pas me suivre. Je suis un homme normal, avec une activité professionnelle importante et donc, c'est vrai, j'ai une jeune compagne. Je ne mens ni à l'une ni à l'autre. J'ai la conscience tranquille", confiait le chanteur au quotidien suisse Le Matin en 2015, lui qui perdait également en 2022 son frère Jean-Paul, célèbre physicien et historien des sciences.