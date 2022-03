Hugues Aufray : "Au revoir Jean-Paul", le chanteur pleure la mort de son frère, un nouveau drame familial

A 92 ans, le chanteur Hugues Aufray est un homme en deuil. L'artiste a annoncé à ses milliers de fans, le mercredi 23 mars sur Facebook, le décès de son frère Jean-Paul. Ce dernier, qui avait trois ans de plus que lui, évoluait dans un milieu bien différent de celui du show business.

Sur sa page, le chanteur écrit : "Au revoir Jean-Paul ! Mon grand frère s'est envolé ! Merci à tous pour vos messages. Amitiés. #deces #jeanpaulauffray #mathematic #physiquequantique." Un court message en légende d'un cliché signé du photographe Tony Frank, le représentant au côté de son frère. Il y fait référence à la carrière scientifique pointue et exigeante menée par Jean-Paul, physicien et historien des sciences. Il avait eu la chance de pouvoir étudier à Vancouver et New York après avoir été soldat dans l'armée, notamment du temps de la Résistante française en 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale. Il était auteur de plus d'une dizaine d'ouvrages scientifiques dont le dernier en date, Newton ou Le triomphe de l'alchimie, remonte à l'an 2000.