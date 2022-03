"Casse-toi Franck !" dans Koh-Lanta 2022 : Louana s'explique après l'abandon de son coéquipier

"Tu nous pourris l'aventure. Casse-toi de là !" C'est par ces mots que Louana a témoigné sa colère face à Franck, qui venait d'annoncer son abandon lors du deuxième épisode de Koh-Lanta, Le Totem maudit diffusé mardi 1er mars 2022 sur TF1. Au lendemain, la jeune commerciale de 28 ans s'explique sur son coup de colère contre son coéquipier de 52 ans.

Louana se saisit de son compte Instagram, et partage en story quelques retours de téléspectateurs après l'épisode de Koh-Lanta, marqué notamment par l'élimination de Mattéo. Elle s'enthousiasme des compliments et autres commentaires d'internautes avant de faire une mise au point nécessaire. "Comme vous avez pu le voir, l'abandon de Franck m'a beaucoup déçue et agacée... Abandonner après quatre jours d'aventure alors que c'est le rêve de dizaines de milliers de personnes, je le redis c'est nul", déclare-t-elle. Et d'ajouter : "On avait tous les nerfs à vif à ce moment-là... Rien de personnel contre Franck." Ouf, pas d'animosité entre les deux aventuriers !

Si Franck ne s'est, pour l'heure, pas exprimé quant à son départ dans la presse, il a livré quelques éléments d'explication face à Denis Brogniart devant les caméras de TF1. "Je sens que ma place n'est plus ici. Je ne ressens plus cette énergie que j'avais, à aider les autres aventuriers. Surtout dans la difficulté. Peut-être que je le regretterai, mais je le saurai en le faisant, a-t-il lâché. Je n'ai aucun intérêt à rester si je ne m'y sens pas. Koh-Lanta, c'est vivre son aventure à soi et je ne sens plus que je vis mon aventure à moi."

Une décision inattendue et très rare dans l'émission de survie. Pour information, les apprentis Robinson qui font le choix d'abandonner le jeu de leur propre chef, sans injonction médicale, ne sont pas remplacés. Ils pénalisent ainsi leur équipe. Et c'est surtout cela qui a embêté les Ilog verts. Tous ont été du même avis : cet abandon est considéré comme "égoïste" et "lâche". Nicolas a même eu la sensation que Franck lui plante un "couteau dans le dos". Mais que les aventuriers se rassurent : la semaine prochaine, toutes les cartes sont redistribuées dans Koh-Lanta, Le Totem maudit...