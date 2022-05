"Ce n'est pas le premier malaise..." : Après la chute de François dans Koh-Lanta, une aventurière balance (EXCLU)

Depuis la saison dernière, les fidèles téléspectateurs ont rendez-vous le mardi et non le vendredi sur TF1 pour suivre Koh-Lanta. Hier, le 10 mai 2022, la chaîne diffusait alors un nouvel épisode de cette édition du Totem maudit. La soirée, toujours animée par Denis Brogniart, a été marquée par l'élimination au conseil d'Anne-Sophie. Mais ce n'est pas tout : sur le camp, François a fait un malaise. Le corps du pompier de l'aventure a lâché alors qu'il se tenait debout. Un événement qui n'est pas isolé, comme le raconte l'éliminée de la semaine en exclusivité pour Purepeople.com.

Que s'est-il passé pour que le solide François tombe d'un coup d'un seul sur le sable ? D'après sa camarade Anne-Sophie, c'est un manque d'énergie combiné à une fatigue physique qui est à l'origine de cette chute. "François avait passé beaucoup de temps à la mer pour pêcher des poissons. Ça prend énormément d'énergie. Et là il arrive au bout du bout, explique la femme du footballeur professionnel Anthony Mounier. Un peu comme tout le monde : on commence à être des zombies, c'est de plus en plus compliqué. Au moindre effort, ça tangue."

Cette forte tête de l'ancienne équipe rouge n'est pas le seul à avoir fait un malaise en plein tournage. "Ce n'est pas le premier malaise. On tombe tous un peu. Surtout les garçons, quand ils se lèvent le matin ça balance un peu", indique ainsi la jolie blonde, coach sportive de métier. Toutefois, de son côté, Anne-Sophie a été préservée. Elle avoue avoir elle aussi vécu des moments de faiblesse, mais "pas autant" que François. "Je ne suis jamais tombée dans les pommes. Mais on a rapidement un voile sur les yeux, les oreilles qui se bouchent. Surtout après une épreuve, lorsque tout monte dans la tête. On est vraiment affaibli, pas du tout dans un état de forme", confie-t-elle.

Malgré cet état léthargique, François ne s'est pas laissé abattre. Rappelons qu'après son malaise, il a filé affronter ses camarades lors du jeu de confort, la fameuse épreuve des flèches. Et il a réalisé une véritable prouesse, offrant la victoire à son équipe !

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.