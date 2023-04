"Ce que je peux lui reprocher..." : Florent Pagny amer envers Vanessa Paradis, il a du mal à lui pardonner

Dans son livre Pagny par Florent (paru depuis le 5 avril 2023 aux éditions Fayard), Florent Pagny évoque ses histoires d'amour, notamment celle très tumultueuse avecVanessa Paradis. Le chanteur de 61 ans qui entame une nouvelle chimiothérapie suite à une récidive de son cancer des poumons raconte avoir éprouvé de l'amertume envers sa célèbre ex, qui avait eu un comportement un peu ingrat à son égard. Au moment de leur rencontre en 1988 sur le tournage du film Noce blanche, l'interprète du titre Ma liberté de penser était âgé de 27 ans tandis que Vanessa n'avait que 16 ans. Protecteur, il la prend immédiatement sous son aile face au réalisateur qui la "maltraitait".

Après quelques années de romance, elle le quitte. Dans un extrait de son livre publié dans le nouveau numéro du magazine Télé-Loisirs, Florent Pagny raconte : "Lorsqu'on s'est séparés, trois ans après notre rencontre, alors que tout allait bien désormais pour elle, j'ai dégagé de la photo. Direct ! C'est ce que je peux lui reprocher à la fin, parce que j'ai tellement été là pour elle, j'ai tellement oeuvré pour arranger tout ce qui était foireux ou malsain autour d'elle, et ça lui a tellement réussi... Jamais personne n'a reconnu ça. Pas même elle. Je n'ai jamais eu droit à un coup de main lorsque j'étais dans ce fond du trou.". Un sentiment amer pour l'artiste qui a par la suite retrouvé l'amour dans les bras d'Azucena avec laquelle il a eu deux enfants : Inca né en 1996 et Aël née en 1999.

Le documentaire Florent Pagny, un homme libre diffusé récemment sur TF1 révélait également d'autres détails sur l'idylle entre le chanteur et Vanessa Paradis, très mal vue à cause de leur différence d'âge. "Un matin, je descends, j'arrive dans sa chambre et là, j'hallucine. Je vois la tête de Vanessa Paradis. Je suis gênée, je suis pétrifié, je m'en vais. Et donc, je suis sur le cul quoi", avait ainsi témoigné son ami Jean-Pierre Loustau, avant d'ajouter : "Alors il se réveille, il vient boire un café et je lui dis : 'Mais Florent... Vanessa Paradis ?' (...) Et en fait, il est raide dingue, ils sont raides dingues".

L'ami de Florent était aussi revenu sur cette terrible rupture qui a fait du mal à l'ancien coach de The Voice : "Je sais que quand Vanessa s'envole, ça lui fait mal (...) Même si c'est quelqu'un de fort, un battant, il vit quelque chose de terrible".

Une vie pleine de hauts et de bas que Florent Pagny raconte dans son livre Pagny par Florent, énorme succès littéraire puisqu'il s'est écoulé à près de 32 000 exemplaires en seulement trois jours, et qu'il est en cours de réedition ! Comme quoi, si l'amour peut-être parfois ingrat, les fans ne le sont jamais.