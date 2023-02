"Cette alchimie entre eux..." : Leonardo DiCaprio et Kate Winslet toujours aussi proches ? James Cameron balance

Lorsque l'on a vécu une si grande aventure que Titanic, est-il possible de tout oublier et de revenir à sa vie d'avant une fois le film sorti ? Difficile de le croire ! Si, au niveau professionnel, Leonardo DiCaprio et Kate Winslet ont finalement réussi à capitaliser sur leurs éternels rôles de Rose et Jack pour se créer une magnifique carrière, les deux acteurs ont également réussi à rester aussi proches que possible.

Très amis, ils ont à nouveau collaboré dans les Noces Rebelles en 2009, de Sam Mendes. Mais comment s'est passée leur rencontre ? Aux premières loges, James Cameron s'est confié sur leur entente immédiate lorsque le tournage a commencé. "Ils sont tous deux des comédiens très méticuleux et perfectionnistes... Comme je le suis aussi, ça a été un bonheur. Et puis, il y a eu cette alchimie entre eux sur leur manière de travailler, ce qui, pour un réalisateur, est un rêve absolu", a-t-il confié à nos confrères du Parisien pour une interview ce lundi.

Et le réalisateur, qui a également réalisé les énormes succès d'Abyss, d'Avatar ou encore de Terminator 2, sait à quel point le travail des deux acteurs a été important pour le succès de ce film culte. "Ils ont créé des personnages éternels : quand je revois le film maintenant, je me dis que Jack et Rose sont Jack et Rose pour toujours, ils ne sont pas Leo et Kate, qui eux vont bien et sont de grandes stars qui font de belles choses".

Kate et Leo, une amitié solide

Deux acteurs qui n'ont plus retravaillé avec lui mais qui ont tous les deux construit une belle filmographie : à 48 ans, Leonardo Di Caprio a travaillé avec les plus grands dont Steven Spielberg et Martin Scorcese. En 2016, après de nombreuses occasions manquées, il avait fini par décrocher un Oscar du meilleur acteur pour sa performance magistrale dans The Revenant. Kate Winslet, quant à elle, a également remporté un Oscar pour son rôle dans The Reader en 2009.

Mais c'est lors de la cérémonie des Golden Globes l'année suivante qu'elle lui avait fait une belle déclaration : en recevant son prix, elle avait salué leur amitié à toute épreuve. "Léo, je suis si heureuse d'être ici et de pouvoir te dire à quel point je t'aime, et ce depuis 13 ans, de tout mon coeur", avait-elle dit. Quelques années plus tard, lorsque l'acteur avait reçu son prix, il s'était arrêté pour serrer Kate Winslet, en larmes, contre lui.

Régulièrement en vacances ensemble, les amis ont même vécu deux moments très forts dans leur vie privée : Leonardo Di Caprio aurait emmené sa BFF jusqu'à l'autel pendant son dernier mariage, et serait devenu le parrain de son fils Bear. Une belle relation !