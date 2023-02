Diaporama : "Cette alchimie entre eux..." : Leonardo DiCaprio et Kate Winslet toujours aussi proches ? James Cameron balance

"Cette alchimie entre eux..." : Leonardo DiCaprio et Kate Winslet toujours aussi proches ? James Cameron balance

Leonardo DiCaprio et Kate Winslet - Photocall de la 88ème cérémonie des Oscars au Dolby Theatre à Hollywood. © BestImage

Affiche de Titanic (1997) avec Kate Winslet et Leonardo Di Caprio @ Alamy/ABACAPRESS.COM © Abaca

James Cameron lors de cérémonie de pose d'empreintes de mains et de pieds de J. Cameron et J. Landau, au TCL Chinese Theater à Los Angeles, le 12 janvier 2023. © BestImage

Kate Winslet embrasse Leonardo DiCaprio après la 88ème Cérémonie des Oscars, 28 février 2016. Photo by Robert Deutsch/USA Today Network/DDP USA/ABACAPRESS.COM © Abaca

Kate Winslet et Leonardi DiCaprio (1997) dans "Titanic". Photo by Everett/ABACAPRESS.COM © Abaca

Leonardo DiCaprio et Kate Winslet - Arrivées à la 88ème cérémonie des Oscars au Dolby Theatre à Hollywood. Le 28 février 2016 © BestImage

Leonardo DiCaprio et Kate Winslet - Arrivées à la 88ème cérémonie des Oscars à Hollywood, le 28 février 2016. © BestImage

Kate Winslet embrasse Leonardo DiCaprio après la 88ème Cérémonie des Oscars, 28 février 2016. Photo by Robert Deutsch/USA Today Network/DDP USA/ABACAPRESS.COM © Abaca

Leonardo DiCaprio et Kate Winslet - Arrivées à la 88ème cérémonie des Oscars à Hollywood, le 28 février 2016. © BestImage

Kate Winslet embrasse Leonardo DiCaprio après la 88ème Cérémonie des Oscars, 28 février 2016. Photo by Robert Deutsch/USA Today Network/DDP USA/ABACAPRESS.COM © Abaca

Kate Winslet and Leonardo DiCaprio - Avant-première des Noces Rebelles à Londres, le 18 janvier 2009. Credit: Bowles/GoffPhotos.com © BestImage

Kate Winslet and Leonardo DiCaprio - Avant-première des Noces Rebelles à Londres, le 18 janvier 2009. Credit: Davidson/GoffPhotos.com © BestImage

Kate Winslet and Leonardo DiCaprio - Avant-première des Noces Rebelles à Londres, le 18 janvier 2009. @ Davidson/GoffPhotos.com Ref: KGC-42/JD No UK Sales © BestImage

Kate Winslet and Leonardo DiCaprio - Avant-première des Noces Rebelles à Londres, le 18 janvier 2009. @ Justin Goff/GoffPhotos.com © BestImage

Kate Winslet embrasse Leonardo DiCaprio après la 88ème Cérémonie des Oscars, 28 février 2016. Photo by Robert Deutsch/USA Today Network/DDP USA/ABACAPRESS.COM © Abaca

Kate Winslet and Leonardo DiCaprio - Avant-première des Noces Rebelles à Londres, le 18 janvier 2009. @ Justin Goff/GoffPhotos.com © BestImage

Kate Winslet, Sam Mendes et Leonardo DiCaprio - Avant-première des Noces Rebelles à Los Angeles, décembre 2008. © BestImage

Kate Winslet, Sam Mendes et Leonardo DiCaprio - Avant-première des Noces Rebelles à Los Angeles, décembre 2008. © BestImage

Kate Winslet et Leonardo DiCaprio - Avant-première des Noces Rebelles à Los Angeles, décembre 2008. © BestImage

Avec Avatar: La Voie de l'eau (20th Century Studios) approchant de son seuil de rentabilité, le réalisateur James Cameron a confirmé que le film devrait recevoir une quatrième et une cinquième suite, en plus du troisième film déjà prévu. Avatar: La Voie de l'eau est également connu sous le nom d'Avatar 2. © BestImage

James Cameron et l'équipe du film Titanic - Golden Globes 1998 © BestImage

Leonardo DiCaprio et Kate Winslet - Golden Globes 1998 © BestImage

Leonardo DiCaprio et Kate Winslet dans Titanic © BestImage

Kate Winslet et Leonardo DiCaprio - Avant-première des Noces Rebelles à Los Angeles, décembre 2008. © BestImage

Avec Avatar: La Voie de l'eau (20th Century Studios) approchant de son seuil de rentabilité, le réalisateur James Cameron a confirmé que le film devrait recevoir une quatrième et une cinquième suite, en plus du troisième film déjà prévu. Avatar: La Voie de l'eau est également connu sous le nom d'Avatar 2. © BestImage

27 / 29