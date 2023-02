"Cette famille-là, qu'elle aille se faire foutre" : Annie Girardot abandonnée, la colère de ses proches

Le 28 février 2011, soit il y a douze ans jour pour jour, Annie Girardot rendait son dernier souffle, après s'être battue contre la maladie d'Alzheimer. C'était une grande actrice qui, dès les années 1950, avait tourné avec les plus grands noms du cinéma français, comme Alain Delon ou Jean-Paul Belmondo. Elle avait remporté, en 1977, le César de la meilleure actrice pour Docteur Françoise Gailland et, à deux reprises, le César de la meilleure actrice dans un second rôle : en 1996 pour Les Misérables et en 2002 pour La Pianiste.

C'est donc une grande figure que les Français venaient de perdre, de quoi beaucoup les attrister. Cependant, un sentiment de colère avait gagné ses proches, qui s'étaient offusqués de voir que "la famille du cinéma" avait plongé l'actrice dans l'oubli. "Cette famille-là, qu'elle aille se faire foutre ! Ce n'est pas une famille. Ces gens l'ont laissée tomber !", s'était emportée Brigitte Bardot. "Son discours aux César pour Les Misérables [en 1996]... C'était très dur de la voir comme ça. Lui donner un César pour un second rôle, c'était presque l'aumône pour une actrice qui a autant marqué le cinéma", se souvenait de son côté Françoise Fabian.

On l'a laissée crever

Le journaliste Henry-Jean Servat s'était également emporté, sur France 5 dans C à vous : "La Nouvelle Vague n'a jamais voulu faire travailler Annie Girardot, jamais ! Alors maintenant on vient me dire qu'elle était bonne actrice ? Elle n'a jamais eu d'hommage aux César, jamais on n'a célébré Annie Girardot ! [...] On l'a laissée crever !"

Un constat également dressé par Renato, le petit-fils de l'actrice. "Dès qu'on a annoncé son décès, il y a eu une foule de personnes du cinéma qui sont remontées, dont on n'a jamais eu de nouvelles jusqu'à maintenant et qui aujourd'hui viennent témoigner alors qu'on ne les a jamais vues, parce que le cinéma français l'a oubliée", avait-il souligné pour BFMTV. Un garçon qui, pour rappel, porte le prénom de son grand-père, l'acteur Renato Salvatori, décédé en 1988.

En effet, Annie Girardot avait rencontré ce comédien sur le tournage de Rocco et ses frères, avant de l'épouser en 1962 et d'avoir avec lui une fille prénommée Giulia, mère du jeune homme et de Lola, qui était aux côtés de sa grand-mère quand elle est partie "paisiblement" ce 28 février 2011.