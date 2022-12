"Cristiana Reali a réussi ce qu'Adjani n'a pas fait" : Francis Huster évoque ses ex-compagnes et son grand regret

Dans les années 1970, Francis Huster fait ses premiers pas à la Comédie-Française. Là-bas, il tombe sous le charme d'une belle brune à la peau couleur porcelaine et aux yeux bleus. Envoûté par Isabelle Adjani, le jeune homme alors âgé de 24 ans est époustouflé par sa prestance et par son talent, notamment dans les oeuvres dans lesquelles il participe : L'Ecole des femmes, L'Avare ou encore Ondine. Timide et discret, l'acteur désormais âgé de 75 ans ne s'est jamais véritablement pardonné de ne pas avoir fait réussi à convaincre Isabelle Adjani de poursuivre l'aventure avec lui à la Comédie-Française. En effet, l'actrice avait quitté le Théâtre-Français en 1974 pour suivre François Truffaut qui lui proposait de tourner L'Histoire d'Adèle H.

Interviewé par VSD, il révélait : "Je me reprocherais seulement, quand j'étais amoureux d'Isabelle Adjani et que nous jouions ensemble à la Comédie-Française, de n'avoir pas su trouver les mots pour la convaincre de rester. On aurait été les Vivien Leigh et Laurence Olivier du théâtre français. Je considère que tout est de ma faute."

Pour que l'amour reste beau

Après une idylle de plus de quinze ans avec Nina Companeez, Francis Huster est tombé fou amoureux de Cristiana Reali. A partir de 1991, les deux acteurs entament une histoire d'amour. Si le comédien avait toujours refusé de devenir père, l'actrice italo-brésilienne lui a fait changer d'avis. "Elle a réussi ce qu'Adjani n'a pas fait, former un couple avec moi tout en défendant ensemble des pièces", avait-il confié. "Pour que l'amour reste beau" avec Cristiana Reali, il devient ainsi papa de deux filles, qui deviendront "sa seule histoire d'amour" : Élisa, née en 1998, et Toscane, née en 2003. Séparés depuis, Francis Huster et l'actrice sont restés en bons termes.

Suite à cette séparation, de nombreuses rumeurs avaient prêté une histoire à Francis Huster et Gaia Wess, notamment après leur couverture à deux dans le magazine Paris Match en 2015 titré L'amour n'a pas d'âge. "Elle m'a pris par la main et m'a redonné confiance en moi. Elle m'a fait comprendre que j'avais broyé les femmes de ma vie, ne pensant comme un monstre à ma seule passion : la scène, indiquait Francis Huster dans les pages de l'hebdomadaire. Gaia m'a révélé à moi-même, n'hésitant pas à me dire mes quatre vérités en pleine figure. Un ange que j'aime a sauvé ma vie", avait-il déclaré. Les deux acteurs avaient par la suite démenti toute liaison.