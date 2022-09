Francis Huster : Son couple avec la jeune et sublime Gaia Weiss, un énorme malentendu !

Démasqué une première fois sous le costume du Pharaon, Francis Huster a osé revenir dans Mask Singer 4 ! En effet, mardi 20 septembre 2022, il était cette fois caché dans la peau du Viking, un nouveau personnage venu spécialement pour un prime. Dès l'instant où il a chanté sur scène, tous ont reconnu sa voix malgré la surprise ! D'autres dans leur canapé étaient également sûrs d'eux : c'était bel et bien l'acteur qui donnait de la voix. Enfin, certaines stars avec qui il s'est montré plutôt intime avaient certainement elles aussi deviné l'énigme. A commencer par celles qui ont partagé sa vie, en couple ou non, comme par exemple Gaia Weiss.

Durant un temps, tous ont cru que la jolie blonde et le comédien étaient amoureux. Il faut dire qu'ils ont pris la pose dans le magazine Paris Match en 2015, un portrait titré L'amour n'a pas d'âge. "Elle m'a pris par la main et m'a redonné confiance en moi. Elle m'a fait comprendre que j'avais broyé les femmes de ma vie, ne pensant comme un monstre à ma seule passion : la scène, indiquait Francis Huster dans les pages de l'hebdomadaire. Gaia m'a révélé à moi-même, n'hésitant pas à me dire mes quatre vérités en pleine figure. Un ange que j'aime a sauvé ma vie." En plus de ces déclarations enflammées, les deux stars prenaient la pose de manière complice sur plusieurs photos publiées dans le magazine. Tout cela ne laissait alors que peu de place au doute...

Francis Huster et Gaia Weiss posent en couple... et démentent !

Et puis, difficile ne se pas se prendre au jeu : ils se sont rencontrés en 2011 lors d'un casting, elle avait 23 ans et lui 67 ans. Francis Huster venait de se séparer de Cristiana Reali, mère de ses deux filles. Après cette rupture difficile, il avait semble-t-il retrouvé sa joie de vivre auprès de Gaia Wess. En bref, l'histoire fonctionnait. Mais après la publication de ce fameux numéro de Paris Match, la jeune comédienne avait publié un communiqué dans lequel elle démentait tout couple avec son partenaire ! "J'ai dit à Paris Match que j'allais demander à Gaia parce que c'est ma comédienne, avait de son côté confirmé Francis Huster. Mais je ne couche pas avec elle. Ce n'est pas ma petite amie ! Elle est une actrice magnifique et si nous avons au théâtre joué Molière, Giraudoux, ce ne sera que pour Shakespeare ou Shaw que nous serions en couple sur scène !"

La réaction de Francis Huster avait suscité l'incompréhension à la rédaction de Paris Match. Car, comme l'avait assuré Catherine Tabouis, rédactrice en chef adjointe du magazine, au micro d'Europe 1, il avait relu et validé chaque phrase, chaque photo. Et puis, ce portrait de six pages avait été écrit par Caroline Rochmann, journaliste et amie de l'acteur depuis trois décennies. "Non, on ne s'est pas emballés, indiquait-elle. On a juste réalisé le reportage qu'on avait décidé ensemble avec Francis, avant les fêtes de Noël. Nous-mêmes étions un peu surpris de toutes ces réactions hier. Je pense que c'est un amour sincère de la part de Francis. Ce ne sont pas des photos volées. Il nous avait quand même demandé de faire des photos de couple et d'amour." Francis Huster et Gaia Weiss ont alors formé un faux couple le temps d'un instant, sur un malentendu...