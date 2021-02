Gaia Weiss : Son "faux couple" avec Francis Huster, un improbable imbroglio

Difficile de savoir, même avec le recul, s'ils ont été ensemble ou pas. En 2015, le magazine Paris Match publiait un long portrait de Francis Huster intitulé L'amour n'a pas d'âge. Le comédien prenait la pose, sur six pages de la publication, au côté de la jeune Gaia Weiss. La complicité apparente sur les images, les grandes déclarations de l'acteur à sa divine partenaire laissaient peu de place au doute. "Elle m'a pris par la main et m'a redonné confiance en moi. Elle m'a fait comprendre que j'avais broyé les femmes de ma vie, ne pensant comme un monstre à ma seule passion : la scène, expliquait-il. Gaia m'a révélé à moi-même, n'hésitant pas à me dire mes quatre vérités en pleine figure. Un ange que j'aime a sauvé ma vie."

Ce n'est pas ma petite amie !

Francis Huster a rencontré Gaia Weiss lors d'un casting en 2011. Il avait 67 ans, elle 23. L'acteur se remettait encore difficilement de sa rupture avec Cristiana Reali, la mère de ses deux filles, et avait trouvé en elle l'inspiration, la joie, le bien-être. Le problème, c'est qu'après avoir eu le magazine Paris Match entre les mains, la jeune femme avait publié un communiqué dans lequel elle démentait cette relation. Démenti que l'homme de théâtre avait lui-même confirmé ! "J'ai dit à Paris Match que j'allais demander à Gaia parce que c'est ma comédienne, précisait-il. Mais je ne couche pas avec elle. Ce n'est pas ma petite amie ! Elle est une actrice magnifique et si nous avons au théâtre joué Molière, Giraudoux, ce ne sera que pour Shakespeare ou Shaw que nous serions en couple sur scène !"

Il avait demandé de faire des photos de couple et d'amour

Il était alors formel : cet article ne mentionnait pas le mot couple et le quiproquo venait de la passion avec laquelle il parlait de Gaia Weiss et des titres accrocheurs du magazine. Francis Huster avait pourtant eu l'occasion de relire et valider chaque phrase, chaque photographie de Paris Match. C'est ce qu'avait confirmé Catherine Tabouis, la rédactrice en chef adjointe de Paris Match, au micro d'Europe 1. D'autant que ces six pages avaient été rédigées par la journaliste Caroline Rochmann, amie de l'acteur depuis plus de trente ans. "Non, on ne s'est pas emballés, rappelait-elle. On a juste réalisé le reportage qu'on avait décidé ensemble avec Francis, avant les fêtes de Noël. Nous-mêmes étions un peu surpris de toutes ces réactions hier. Je pense que c'est un amour sincère de la part de Francis. Ce ne sont pas des photos volées. Il nous avait quand même demandé de faire des photos de couple et d'amour..."