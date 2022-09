Cristiana Reali séparée de Toscane : rares retrouvailles mère-fille à l'autre bout du monde

Cristiana Reali a décidé de prendre quelques vacances à peine la rentrée commencée ! À 57 ans, l'actrice s'est envolée direction le Brésil. Pas de tournage ou de projets professionnels sur place mais un rendez-vous personnel bien plus important : ses retrouvailles avec sa fille Toscane, 19 ans, l'une des filles nées de son mariage avec le comédien Francis Huster.

Sur son compte Instagram, Cristiana Reali a dévoilé quelques vidéos d'elle en compagnie de sa grande. Balades, visites de campus, mère et fille étaient heureuses l'une avec l'autre, en témoignent les grands sourires que toutes les deux affichent sur les images (voir diaporama). Il faut dire qu'elles n'ont pas l'occasion de se voir tous les jours. L'année dernière, Toscane s'est installée à Londres pour entamer des études d'art et de sciences. Il semblerait qu'elle ait désormais choisi de suivre de s'inscrire à l'Université PUC de Rio. Un changement qui l'a forcément éloignée de sa maman, restée à Paris.

Cristiani Reali et Toscane se sont donc retrouvées dans l'un des pays d'origine de l'actrice, italo-brésilienne, pour leur plus grand bonheur. Il faut dire que la star de Noces rouges a toujours été très proche de ses filles. Lors de son divorce avec leur papa Francis Huster, Cristiana Reali n'a pas laissé le choix à son ex-mari. Toscane et Elisa, 24 ans désormais, vivraient avec elle.

Cristiana Reali s'était confiée dans le passé sur ce choix particulier. Obtenir la garde exclusive de ses enfants n'était pas un moyen d'en priver Francis Huster mais plus une question d'équilibre : "Pour elles, je tenais à ce que ça se passe le mieux possible. Mais on ne peut pas ne pas faire de dégâts. [...] Je ne suis pas très favorable à la garde alternée. Je trouve qu'un enfant a besoin d'un foyer, que ses affaires soient dans une seule maison." Même si elle ne les a plus près d'elle aujourd'hui, Cristiana Reali les aura toujours dans son coeur !