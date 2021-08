Francis Huster et Cristiana Reali : Leur fille Toscane s'affiche en bikini... elle a bien grandi !

Et, en effet, Elisa et Toscane Huster n'ont pas les mêmes passions ! L'aînée a suivi des études de journalisme et de communication avant de créer son propre média. De son côté, la cadette a préféré les bancs d'une université londonienne. "Je pense que l'une prendra le chemin artistique et l'autre, scientifique. Elles feront en tout cas un métier qui les amène à construire quelque chose pour les autres", affirmait le comédien au Journal du Dimanche.

Séparé de l'actrice italo-brésilienne Cristiana Reali depuis 2008, Francis Huster n'en reste pas moins un père très présent pour ses enfants. Mes filles représentent le trésor de ma vie. Elles sont très belles... mais ça, c'est grâce à leur mère."