Francis Huster divorcé : ce qui a poussé Cristiana Reali à refuser la garde alternée pour leurs deux filles

Francis Huster a fait son grand retour à la télévision ce mardi 13 septembre. C'est sur TF1, dans le costume du Pharaon, que le comédien était caché depuis la reprise de Mask Singer en août dernier avant qu'il ne soit démasqué. Un nouveau challenge que ses filles Elisa, 24 ans et Toscane, 19 ans, ont dû se faire un malin plaisir à découvrir. Car Francis Huster a réussi l'exploit de garder du lien avec ses enfants alors qu'il en a été privé de très longues années.

Sa longue romance avec Cristiana Reali, Francis Huster y a cru jusqu'au bout, même quand leur couple battait sérieusement de l'aile. La comédienne a donc décidé de divorcer après dix-sept ans de vie commune et la naissance de leurs deux filles, âgées de 5 et 10 ans au moment de la rupture : "Je n'étais plus bien, je n'étais plus très heureuse, je ne rendais pas Francis très heureux non plus. Il fallait qu'un des deux secoue un peu l'autre, on l'a fait et voilà, avait déclaré l'actrice à Gala en 2012.