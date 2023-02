"De toute façon, je garde le caleçon..." : Séquence "gênante" dans Pékin Express entre un patron et son employée

C'est reparti pour un tour ! Le jeudi 16 février prochain, en première partie de soirée, la nouvelle et 17ème aventure Pékin Express sera lancée sur M6. Toujours présentée par Stéphane Rotenberg, celle-ci a été tournée en Amérique du sud avec huit binômes. Les candidats Xavier et Céline formeront l'un d'entre eux. Lui est le patron d'une entreprise et elle, son employée qu'il a recrutée il y a dix ans.

Entre eux, une relation complice s'est construite au fil des années bien qu'une distance demeure très présente. C'est pourquoi Xavier et Céline se vouvoient par exemple toujours. Ils ont néanmoins souhaité se lancer dans cette folle aventure ensemble pour "dépasser leur relation patron/employée et peut-être enfin passer au tutoiement", a-t-on appris dans le dossier de presse sur la nouvelle saison. Mais certaines limites vont êtres plus difficiles à franchir que d'autres, comme celle de dormir ensemble. Un moment qui arrivera pourtant très vite.

Une situation "gênante"

En effet, comme on le découvre dans une séquence dévoilée sur le TikTok officiel de M6, Xavier et Céline vont dès le début devoir partager un lit. "Bon, de toute façon, je garde le caleçon", a prévenu Xavier, amusé par la situation. "J'espère bien que vous gardez le caleçon !", lui a alors répondu Céline, un peu plus gênée. Pour tenter de la rassurer au mieux, le patron propose de réaliser "un barrage" entre eux. Mais Céline refuse. "Je n'ai pas peur", assure-t-elle, lui demandant tout de même de bien "rester de (son) côté" mais aussi de ne "pas ronfler". Elle reconnaît plus tard face aux caméras : "Dormir avec mon patron, c'est un peu gênant, bizarre, mais bon, on n'a pas le choix, il n'y a pas deux lits."

Pour Xavier aussi tout cela n'est pas évident. Au moment de se mettre en pyjama, il a souhaité que Céline cache sa tête sous la couette le temps qu'il se mette en caleçon et enfile un jogging. En commentaires, les images ont beaucoup fait rire les internautes. "'Je garde le caleçon', beh qu'il garde son pantalon même mdr", "Promotion canapé faut profiter en même temps", "Fou rire", peut-on lire entre autres.