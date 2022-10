"Des bidons de sang autour du cou" : Cette glauque révélation d'un ex-mari d'Angelina Jolie sur l'actrice

Mais d'où vient cette rumeur qui a couru très longtemps et voudrait qu'Angelina Jolie soit une femme assoiffée de sang, qui porterait même des "bidons de sang" autour du cou ? À l'affiche de Salt sur NRJ12 ce mardi 11 octobre au soir, l'actrice a souvent été l'objet de bruits plutôt glauques, qui remonteraient en réalité à l'époque où elle était mariée avec Billy Bob Thornton, une relation très médiatisée qui a duré de 1999 à 2003.

En effet, bien avant de rencontrer Brad Pitt, le père de ses six enfants, la jeune femme avait d'abord craqué sur cet autre comédien, avec qui le mariage avait été plutôt fusionnel sous l'oeil des paparazzi qui n'en avaient pas manqué une miette. Et tous les deux s'étaient alors amusés à raconter des anecdotes assez bizarres sur leur façon de vivre leur amour.

"Elle pensait que ce serait romantique si on prenait une lame de rasoir et qu'on se tranchait les doigts, avant de prendre un peu de sang pour le mettre dans des fioles qu'on accrocherait ensuite à notre cou, comme d'autres mettent des photos de leur bébé", avait notamment expliqué l'acteur, aujourd'hui âgé de 67 ans, soit vingt de plus que son ex-femme.

Une rumeur alimentée par... son ex-mari !

Une habitude romantique plutôt étrange, mais qui avait valu la naissance de nombreuse rumeurs autour d'eux : à cause de celle-ci "est partie l'histoire selon laquelle on portait des bidons de sang autour du cou et selon laquelle on était des vampires vivants dans des donjons" avait ironisé l'acteur en 2014 dans le journal Hollywood Reporter. Une rumeur à laquelle il n'est pas totalement étranger : "Un jour, j'ai dit à un journaliste que j'allais en bas, dans mon 'donjon', pour enregistrer de la musique !" L'actrice, quant à elle, ne reparle que très rarement de cette période de sa vie, que ses six enfants (Maddox, 21, Pax, 18 ans, Zahara, 17 ans, Shiloh, 16 ans, Knox et Vivienne, 14 ans) ne connaissent peut-être pas.

Cependant, il semblerait qu'elle s'entende encore particulièrement bien avec son ex-mari, qui l'admire beaucoup. "Cette période de ma vie était formidable", avait-il confié pour un podcast. "Nous sommes encore amis avec Angie. C'est une femme merveilleuse qui a accompli tant de choses. Elle réalise des films engagés, sans se soucier de leur résultat au box-office, elle ne s'engage que dans ce en quoi elle croit profondément et je la respecterai toujours pour cela. [...] Beaucoup de choses qui ont été écrites sur nous à l'époque étaient exagérées, nous n'avions pas une relation aussi folle que ce que décrivaient les médias", a-t-il fait savoir.