"Des femmes extrêmement agressives" : Sophie Davant jugée trop sexy pour son âge, elle répond cash

Il y a quelques semaines, Sophie Davant a délaissé chemisier et jean pour tourner un numéro spécial de son émission Affaire Conclue. Les téléspectateurs ont pu la pouvoir découvrir dans ce tournage sur le thème du XXème siècle, dans un défilé de looks. Pour en assurer la promotion, la célèbre présentatrice n'a pas hésité à s'emparer de son compte Instagram, et son ensemble mini-robe, bottes en cuir montantes, vernis rouge vif et cheveux bombés, n'a pas manqué d'attirer quelques propos haineux. Dans la section réservée aux commentaires, les internautes se sont complètement lâchés, trouvant pour beaucoup que cela n'était pas de son âge. Invitée dans Quelle Époque! ce samedi 14 janvier, la compagne de William Leymergie a pu revenir sur ces critiques et d'autres qui la rendent "malade".

"C'est dingue, a-t-elle affirmé. Je suis triste parce que c'est souvent des femmes d'ailleurs qui sont extrêmement agressives, alors je sais pas trop comment prendre ça, est-ce que c'est de la jalousie ?" "Je trouve qu'au contraire elles devraient s'en réjouir, de se dire qu'on peut avancer en âge, et... Je ne m'habillerais pas comme ça tous les jours, c'était amusant de le faire dans l'esprit de l'époque", a ajouté Sophie Davant. Mais l'animatrice préfère se moquer de ce genre de propos. En revanche, il y a d'autres critiques qui ne passent pas, comme elle l'a confié dans le talk-show présenté par Léa Salamé sur France 2. L'ancienne acolyte de Laurent Ruquier, en couple avec Raphaël Glucksmann a en effet rappelé que Sophie Davant avait déclaré que "certaines critiques la rendent malade", notamment lorsqu'on la dépeint comme quelqu'un de malveillant.

Je suis un être humain sensible

"Je n'aime pas l'injustice, je n'aime pas les critiques injustes, a-t-elle fait savoir. Je suis tout sauf malveillante. Tout est commenté et analysé." Elle a expliqué qu'elle voyait jusqu'à 26 personnes dans la journée pour Affaire conclue. "Je suis debout toute la journée, j'essaie d'accorder une vingtaine de minutes à chaque personne, forcément il peut y avoir un regard qui reste au montage, tout de suite on dit regardez comment elle regarde les vendeurs, elle se la pète etc. Tout ça c'est nul, c'est des critiques insupportables", a-t-elle notifié. "Ça me fait de la peine, je suis un être humain sensible", a conclu Sophie Davant sur le sujet.