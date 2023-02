"Des hommes bavaient" : Harry déboussolé par une célèbre ex au mariage de Kate et William

Dans sa vie, le prince Harry n'a pas connu que Meghan Markle et heureusement ! Les filles n'ont pas défilé non plus mais le petit frère de William en a quand même bien profité. Avant de se poser sérieusement avec l'actrice américaine, devenue la mère de ses deux enfants Archie, 3 ans et Lilibet, 1 an, le duc de Sussex a été en couple avec deux jeunes femmes à qui il pensait sans doute pour un potentiel mariage : Cressida Bonas et Chelsy Davy. S'il a vite tourné la page avec la première, il a gardé Chelsy en tête plus d'un an après leur rupture.

Dans Le Suppléant, ses mémoires, le prince Harry explique même qu'il n'a pas vécu le mariage de Kate Middleton et du prince William célébré le 29 avril 2011 comme il l'aurait voulu puisque Chelsy était là. Les ex sont alors séparés depuis près d'un an mais comme il l'avoue si bien, Harry ne l'avait pas oubliée : "Voir Chels au mariage de Willy avait été difficile. Tous les sentiments n'avaient pas disparu, loin de là : il y avait ceux que j'avais réprimés, ceux que je ne soupçonnais pas."

Le prince Harry se surprenait même à ressentir une certaine jalousie à l'égard des autres hommes qui tentaient tant bien que mal un rapprochement avec elle au cours de la soirée : "Ça me faisait aussi quelque chose de voir des hommes baver dans son sillage, lui tourner autour, la presser de venir danser. La jalousie a pris le dessus cette nuit-là et je le lui ai dit, avec pour résultat que je me suis senti encore plus mal. Et un peu pathétique."

Cousine Eugénie à sa rescousse

Anéanti et brisé par le spectacle auquel il assistait impuissant, le prince Harry a pu compter sur le soutien de ses proches et de ses cousines pour lui changer les idées et lui faire rencontrer d'autres personnes. C'est ainsi qu'il a croisé la route de Cressida Bonas. Cette dernière, grande amie de la princesse Eugénie, est tombée sous le charme du prince malgré une tentative d'approche physique catastrophique. Leur histoire durera 3 ans, avant que la jeune femme ne se rende compte qu'elle ne pouvait plus supporter la pression des médias sur leur relation. C'est finalement Meghan Markle qui, malgré tous les affronts et les coups bas, qu'elle aura vécus selon ses dires, aura réussi à tenir le coup.