Diaporama : "Des hommes bavaient" : Harry déboussolé par une célèbre ex au mariage de Kate et William

7 / 17

" Ça me faisait aussi quelque chose de voir des hommes baver dans son sillage, lui tourner autour, la presser de venir danser. La jalousie a pris le dessus cette nuit-là et je le lui ai dit, avec pour résultat que je me suis senti encore plus mal. Et un peu pathétique." Heureusement, le prince a finalement réussi à passer à autre chose. Le prince William et le prince Harry - Soirée du mariage de Kate Middleton et du prince William à l'abbaye de Westminster le 29 avril 2011 © BestImage, SGP / BESTIMAGE