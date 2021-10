"Désolée..." : Alexandra (Koh-Lanta) décolle son ongle en direct, le retour des "pieds dégueulasses" !

La vision de ses pieds nus sur les poteaux de Koh-Lanta, Les 4 Terres en décembre 2020 à l'antenne de TF1 a affolé les téléspectateurs. Ils sont nombreux à avoir été surpris de l'état des ongles d'Alexandra, finalement sacrée grande gagnante du jeu. Depuis, l'aventurière désormais au casting de Koh-Lanta, La Légende, l'édition All Stars qui célèbre les 20 ans du programme, s'est soignée à coups de rendez-vous chez le podologue. Mais cela ne suffit visiblement pas...

Dimanche 10 octobre 2021, Alexandra se livre lors d'une session questions/réponses avec ses nombreux et fidèles followers sur Instagram. Et alors que l'un d'eux lui demande de revoir ses pieds, la belle confie que "justement, [son] ongle est parti". Dans la foulée, l'ancienne acolyte du regretté Bertrand-Kamal publie une courte vidéo sur laquelle elle affiche ses pieds vernillés... et décolle justement l'ongle de son hallux gauche, à savoir le "gros orteil". "Désolée pour ceux qui ne voulaient pas voir ça. Même moi je n'osais pas regarder et l'enlever, lance-t-elle. J'ai rendez-vous chez le podologue vendredi prochain. Je pense que c'est ma deuxième aventure qui a aussi tout abimé, en plus de mes chaussures."

Retour à la case départ donc pour Alexandra. Rappelons que tout a commencé il y a bien des années, lorsqu'un scooter lui est tombé sur les pieds alors qu'elle était enceinte de huit mois. C'est à partir de ce moment-là que cette maman de deux adorables petites filles, Lana et Fafali, a eu les ongles abîmés et très courts. Ce qui lui a d'ailleurs valu bon nombre d'attaques en marge de la diffusion de Koh-Lanta. "Je subis beaucoup de critiques sur mon physique ou sur ma voix. Quand je vois que tout ce qu'on retient, ce sont mes pieds dégueulasses sur les poteaux après 45 jours d'aventure, ça me dégoûte, avait-elle regretté à Télé Star en décembre 2020. En allant sur Koh-Lanta, je n'ai pas mis en avant l'esthétique. J'en ai ras le bol des critiques."

Le mois suivant, Alexandra avait filé chez le podologue, où elle avait eu recours à l'onychoplastie, un procédé qui permet de remplacer une partie ou la totalité de l'ongle grâce à une prothèse lorsqu'il est abîmé, fragilisé ou carrément manquant. Fin mai 2021, elle avait alors partagé le joli résultat... qui n'a finalement pas tenu.