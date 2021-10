Koh-Lanta All Stars : Geste fort pour Bertrand-Kamal à l'antenne, une habitude qui perdure...

Déjà plus d'un an que Bertrand-Kamal nous a quittés. L'aventurier émérite vu dans Koh-Lanta, Les 4 Terres en 2020 est mort après des mois de combat contre son cancer du pancréas. C'est à l'âge de 30 ans, le 9 septembre 2020 qu'il s'en est allé. Depuis, il reste dans les mémoires. Dans Koh-Lanta, La Légende, ses trois anciens camarades Loïc, Alexandra et Alix lui rendent un discret hommage.

Mardi 5 octobre 2021, au cours de la diffusion du sixième épisode de cette édition All Stars sur TF1, les apprentis Robinson se sont montrés tous les trois avec des petits trous dans leurs t-shirts. En réalité, il s'agit là d'un moyen pour compter les jours. Sur le camp, les aventuriers ont le strict minimum. Pas d'horloge ni de calendrier, évidemment. Alors, à chaque journée de plus sur l'île, ils font un trou sur leurs vêtements. Une technique ingénieuse que Bertrand-Kamal avait déjà adoptée l'an passé. En effet, au fil des épisodes, de nouveaux trous apparaissaient sur le pull du charmant brun aux cheveux longs.

En octobre 2020, en story sur Instagram, Loïc, qui portait lui aussi vêtements déchirés, avait expliqué le concept. "Je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais avec Bertrand-Kamal, pour chaque jour de plus passé sur Koh-Lanta, nous faisions un petit trou dans notre pull", avait alors lancé le jeune Savoyard. Ce geste lui rappelait alors son ami disparu un mois plus tôt... "On ne t'oublie pas", avait également écrit Loïc, en hommage à Bertrand-Kamal surnommé Beka.

Rappelons que dans Koh-Lanta, Les 4 Terres Alexandra et Loïc étaient dans la même équipe que le défunt aventurier, à savoir les verts de l'Est. De son côté, Alix représentait les bleus du Sud avec notamment Mathieu, avec qui elle est depuis en couple. Mais à l'annonce du décès de Bertrand-Kamal, plus d'équipes. Tous les aventuriers ont eu le coeur meurtri face à cette triste disparition. Sur les réseaux sociaux, les hommages se sont multipliés, les belles actions aussi... comme ces trous dans les t-shirts, joli clin d'oeil au regretté Beka.

Autre initiative de taille : Denis Brogniart et ALP, société productrice du jeu de survie et présidée par Alexia Laroche-Joubert, ont organisé une levée de fonds pour la recherche sur le cancer du pancréas. 700 000 euros ont déjà été récoltés. Pour faire un donc au Fonds Pour Bertrand-Kamal, c'est par ICI.