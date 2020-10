Bertrand-Kamal (Koh-Lanta 2020) : Le mystère de son pull troué résolu

Koh-Lanta est une émission très suivie par les téléspectateurs. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les fidèles du jeu d'aventure ont l'oeil aiguisé. Chaque détail compte, comme les trous remarqués dans les vêtements du regretté Bertrand-Kamal. L'explication est finalement très simple. C'est sur Instagram mercredi 7 octobre que la réponse à ce mystère a été apportée... par Loïc, qui porte lui aussi des vêtements déchirés !

En story sur le réseau social de partage d'images, l'ancien Vert de l'Est devenu membre de l'équipe jaune d'Alix a publié une photo de lui lors du dernier conseil des Vuro, marqué par l'élimination d'Aubin, pointant la zone de son pull située en haut à sa gauche et pleine de petits trous. "Je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais avec Bertrand-Kamal, pour chaque jour de plus passé sur Koh-Lanta, nous faisions un petit trou dans notre pull", a expliqué Loïc.

Un message dédié à son ami de l'aventure, le défunt Bertrand-Kamal, Beka comme l'appelaient ses proches. "On ne t'oublie pas", a poursuivi Loïc, ajoutant le B de son ami accompagné d'un coeur vert en référence à leur équipe de l'Est, représentée par le vert.

Bertrand-Kamal et Loïc, une amitié sincère

Pour rappel, Bertrand-Kamal est mort dans la soirée du 9 septembre 2020 après un combat contre la maladie. Le jeune animateur et comédien de 30 ans souffrait d'un cancer du pancréas détecté peu après son retour des îles Fidji, où il a tourné Koh-Lanta, Les 4 Terres.

Les deux hommes s'étaient liés d'amitié et, au lendemain des obsèques de Bertrand-Kamal, Loïc avait déclaré tout son amour à son compagnon disparu sur Instagram. "On se retrouvera, grand frère. Hier a été un jour très dur... dur de devoir accepter de te laisser partir vers un nouveau voyage... Tellement dur de voir ta famille et tes proches comme ça, mais je sais que de là-haut tu voudrais qu'on garde le sourire et on fera tout pour je te le promets, écrivait Loïc. J'ai pu rencontrer les personnes incroyables dont tu me parlais et à travers eux je retrouve une petite partie de toi... Je remercie Samir et Annick de t'avoir fait venir sur cette terre et ils peuvent être tellement fiers de toi, mon Beka. Voir tout le monde réuni pour toi, c'était tellement magnifique et on se rend encore plus compte de la personne extraordinaire et merveilleuse que tu étais et que tu seras à jamais, mon frère. Prends soin de toi là-haut. Je t'aime et je t'oublierai jamais."