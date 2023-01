"Elle a voulu..." : André Manoukian solo à Paris, sa femme Stéphanie et ses fils installés à des kilomètres de lui

André Manoukian est un séducteur. Le pianiste de 65 ans, devenu célèbre grâce à son rôle dans Nouvelle Star, ses punchlines inoubliables et son charisme légendaire, n'est pourtant pas un bourreau des coeurs ni un collectionneur de conquêtes. Le musicien est très épris d'une femme répondant au doux nom de Stéphanie, la mère de ses fils Anton et Aris, 22 et 21 ans. Discrète auprès de son homme, Stéphanie a une excellente raison de ne jamais s'afficher avec lui : ils ne vivent pas sous le même toit !

Interviewé par Le Parisien Week-End sur ses projets et son quotidien dans la capitale, André Manoukian est directement entré dans le vif du sujet. Dès qu'il en a l'occasion, il quitte Paris pour rejoindre sa petite famille à la montagne : "Lorsque je ne joue pas et que je ne suis pas en promo, je pars souvent en train à Chamonix, où ma femme Stéphanie a voulu s'installer en 2009, explique-t-il. Nous y allions déjà en vacances et elle a souhaité que nos garçons [...] grandissent dans ce cadre idyllique, au pied du Mont-Blanc, dans une ville active."

Cette façon de vivre plutôt originale, André Manoukian s'en accommode pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas seul pour autant à Paris quand sa femme et ses fils sont en Haute-Savoie : "J'apprécie aussi de rester à Paris pour profiter de ma fille et de mes petits-fils, qui ont 7 et 13 ans. Avec eux, je suis un grand-père 'bad-boy', tel celui du film Little Miss Sunshine. Au grand désespoir de leur maman, je leur apprends des gros mots, les encourage à faire des bêtises et les gâte trop."

Stéphanie, femme fantôme

En couple avec Stéphanie depuis plus de 20 ans, André Manoukian partage une passion avec elle : la musique. Pour autant, cette compagne s'abstient bien volontiers de venir applaudir son mari en concert : "Je crois que tout ça la saoule un peu, vous savez. [...] Ils m'entendent toute la journée donc, les morceaux, ils les connaissent par coeur. Alors elle vient très peu, du coup, chaque fois qu'elle vient, j'apprécie parce qu'en plus ses remarques sont toujours très enrichissantes pour moi" expliquait-il sur les ondes de Sud Radio l'été dernier.

C'est grâce à une collaboration que leur rencontre a eu lieu : "On s'est connus par la musique. Je lui ai écrit un album qui, hélas, n'a pas marché, révélait-il dans Gala. Mais, contrairement à toutes les autres artistes pour qui je m'étais investi, emballé - et qui m'ont toutes largué -, Stéphanie est restée, elle, tout en accueillant avec bienveillance les chanteuses avec qui j'ai pu travailler après." Stéphanie, la femme parfaite pour André !