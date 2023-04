"Elle avait jeté son dévolu sur Alex" : Amandine Pellissard harcelée par une voisine "horrible" et dangereuse

Victimes de harcèlement depuis qu'ils se sont reconvertis dans le X, Amandine Pellissard et son mari Alexandre font front depuis plusieurs mois. Constamment sous les feux des projecteurs, le couple reçoit plusieurs lettres de menace et a même été convoqué chez la juge pour enfants suite à de nombreux signalements anonymes. Mais célèbres ou non, les tourtereaux ont visiblement toujours du faire face à des problèmes de harcèlement.

Ce dimanche 16 avril 2023, alors qu'elle s'était emparée de son compte Instagram pour dévoiler le contenu d'une lettre de menace, celle qui est à nouveau enceinte en a profité pour raconter une anecdote très angoissante sur son passé. Alors qu'elle n'était pas encore maman de huit enfants et qu'elle venait tout juste de se mettre en couple avec Alexandre, Amandine Pellissard a connu le harcèlement avec une voisine un peu dérangée... "Quand on était pas connus, on vivait des choses comme ça mais à plus petite échelle. On a été harcelés par une voisine au début de notre relation avec Alexandre... Quand on vivait à Besançon, j'étais enceinte de Léna et notre voisine du dessus avait jeté son dévolu sur Alex, elle était amoureuse de lui et du coup elle me harcelait", a-t-elle raconté dans un premier temps. Pire encore, cette femme est même allée jusqu'à attenter à la vie du bébé que portait Amandine Pellissard !

Elle m'a sauté dessus

"Un jour on rentrait des courses et elle m'a sauté dessus. J'étais avec Alex et Léo qui était encore petit... J'étais enceinte de six mois et on croise cette folle en bas de la cage d'escalier, elle sortait de l'immeuble. Elle m'a sauté dessus et elle a essayé de me taper dans le ventre. Heureusement qu'Alex l'a repoussé !", a-t-elle expliqué avec calme.

Toujours selon les explications d'Amandine Pellissard, cette fameuse voisine a essayé à de nombreuses reprises de retourner Alexandre contre sa compagne. "À chaque fois qu'elle le croisait elle lui disait 'mais quitte la, c'est pas une femme pour toi, je suis sûre que tu serais bien avec moi'. Enfin c'était des trucs de fou !", s'est-elle rappelée avant de préciser que cette dernière était allée jusqu'à inscrire des insultes sur les murs. "On a appelé les flics, ça a été loin. Cette femme était horrible, elle s'amusait à taper sur les tuyaux dans les étages pour nous faire chier la nuit et même quand j'ai accouché !", a-t-elle conclu. De quoi faire des cauchemars...