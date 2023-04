"Va crever !" : Victime de harcèlement, Amandine Pellissard révèle les détails d'une terrible lettre de menace

Trop, c'est trop. Après avoir été convoquée par le tribunal pour enfants afin de rendre des comptes suite à plusieurs signalements anonymes pour maltraitance, Amandine Pellissard continue de subir les foudres de ses bourreaux. En story Instagram, ce dimanche 16 avril 2023, celle qui s'est reconvertie dans le X a de nouveau pris la parole afin de dévoiler une lettre anonyme reçue récemment. Résignée, la maman de Léo, Léna, Alina, Louna, Adam, Charles, Hector et Octave a même lu certains passages de cette missive odieuse...

Pour Amandine Pellissard et toute sa famille, le calvaire continue. Alors que l'envoi de lettres de menace s'était arrêté, pour laisser place aux signalements anonymes, celle qui est à nouveau enceinte a reçu un nouveau courrier et le moins que l'on puisse dire, c'est que les mots que renferme ce bout de papier sont d'une violence inouïe. "'Vermine d'Amandine'... Vermine, c'est le petit surnom qu'elle m'a donné. Je dis elle parce que les policiers m'ont dit que c'était l'écriture d'une femme. Une femme pas très nette", a-t-elle commencé avant de continuer : "'Vermine d'Amandine, tu peux pleurer sur tes lives, on va te pourrir ta vie avec ton conn*rd de mari. Même à Montpellier, tu en baveras. On connaît déjà ton adresse, dégagez très loin. Tout Montpellier a regardé vos vidéos porno'".

Tu souffriras encore plus

Il y a peu, Amandine Pellissard et son époux Alexandre annonçaient en effet avec une grande joie qu'ils allaient enfin déménager, à Montpellier. Malheureusement, il semble que les détracteurs du couple ont déjà mené leur petite enquête afin de pouvoir continuer leur harcèlement. "La phrase suivante, je vais vous la lire, mais si vous arrivez à comprendre... 'C'est la mort, crever ton bâtard dans ton ventre. Va crever. Tu n'es qu'une pute. Tu te permets de dire avec ton connard de mari que vous allez être bien à Montpellier, mais tu souffriras encore plus", a-t-elle lu face caméra. Pire encore, le but de tout cela est vraisemblablement de priver le couple de ses huit enfants. "On va faire tout notre possible pour que vous dégagiez. Nous avons les bras très longs et on va tout faire pour faire placer tes enfants. Salope !'", a conclu celle qui s'est fait connaître dans l'émission Familles nombreuses : la vie en XXL.

Dépassée par une telle violence, Amandine Pellissard n'attend qu'une seule chose : que l'enquête concernant son dépôt de plainte pour harcèlement avance enfin. En attendant, espérons que toutes ces menaces ne soient pas mises à exécution...