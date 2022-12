"Elle est trop belle" : P. Diddy dévoile le visage de son nouveau-né, un détail choque les internautes

Un succès artistique et financier inégalé

Sur le plan musical, Sean Combs est une figure indéboulonnable du rap new yorkais - bien qu'il ait changé beaucoup trop de fois de noms de scène au cours de sa carrière (Puff Daddy, Puffy, Diddy, P. Diddy, Diddy Dirty Money, etc...). Même s'il apparaît dans les rumeurs liées aux meurtres - toujours non résolus à ce jour - de Tupac Shakur et de The Notorious B.I.G. (deux des artistes les plus iconiques qu'est porté le rap américain), il connaît le succès dès son premier album No Way Out en 1997 et enchaîne par la suite les réussites lors de chacun de ses disques, se classant régulièrement au top du Billboard 200 et des charts internationaux jusqu'en 2010, date de son dernier album à ce jour.

Si ses talents de rappeur ne sont plus à prouver, son sens aiguisé du business et son goût pour la fête (avec les nombreuses rumeurs de relations extra-conjugales qui vont avec...) non plus. Homme d'affaires redoutable, il est à la tête d'un véritable empire financier et apparaît régulièrement dans le magazine spécialisé dans la finance Forbes. Pendant longtemps, il a été le rappeur le plus riche au monde, investissant intelligemment son argent dans diverses sociétés, mais aussi dans la musique.

En effet, Sean Combs est connu pour être l'un des meilleurs producteurs de musique aux États-Unis depuis une vingtaine d'années. Avec son immense fortune, il a révélé nombre de talents, et peut faire (comme défaire) les carrières de chacun grâce à son influence. Cependant, il n'en n'oublie pas pour autant sa famille, comme en atteste l'arrivée de la petite Love.