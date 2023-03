"Elle m'a contactée..." Selena Gomez et son conflit avec Hailey Bieber : sa décision forte affichée

C'est la fin de la guerre. Team Selena VS team Hailey, c'est fini, ici c'est team pacifique. Après des semaines de conflits qui sont parties d'une simple vidéo postée sur le compte TikTok de Selena Gomez, Hailey Bieber a demandé à l'ex-compagne de son mari, Justin Bieber, d'apaiser les tensions sur les réseaux sociaux.

En effet, c'est sur sa story Instagram que Selena Gomez a enfin pris la parole : "Hailey Bieber m'a contactée et m'a fait savoir qu'elle recevait des menaces de mort et des messages de haine. Ce ne sont pas des valeurs que je soutiens. Personne ne devrait subir de la haine gratuite et de l'harcèlement. J'ai toujours milité pour la gentillesse et j'ai réellement envie que tout cela s'arrête".



La chanteuse de 30 ans qui avait été victime de body-shaming il y a quelques mois de cela a encore une fois pris la parole pour se justifier auprès des trolls d'internet. Au mois de janvier dernier, Selena Gomez avait répondu cash lors d'un live TikTok concernant les messages de haine qu'elle recevait à foison sur les réseaux sociaux au sujet de son physique : "Je suis un peu trop grosse en ce moment parce que je me suis amusée pendant les vacances. N'est-ce pas ? Mais on s'en moque !".

Un message de paix qui passe mal

En plus d'avoir pris la parole pour Hailey Bieber, Selena Gomez s'est également abonnée à cette dernière. Si on pensait que le duo de stars avaient enterré la hache de guerre depuis quelques mois déjà après leur retrouvaille lors d'un gala à Los-Angeles, visiblement ce n'est qu'aujourd'hui que cette querelle prend officiellement fin. Cependant, les fans de Selena Gomez pointent à nouveau du doigt l'ancienne actrice Disney.