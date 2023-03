Diaporama : "Elle m'a contactée..." Selena Gomez et son conflit avec Hailey Bieber : sa décision forte affichée

1 / 20 Selena Gomez brouillée avec Hailey Bieber : "Elle m'a contactée..."

2 / 20 Selena Gomez a pris la parole pour défendre Hailey Bieber. Selena Gomez lors de la 27ème édition des Critics Choice Awards à Los Angeles. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

3 / 20 Depuis plusieurs semaine, Hailey Bieber est prise pour cible par les internautes à la suite d'une "dispute" entre Selena Gomez, Kylie Jenner et elle-même. Hailey Baldwin Bieber au photocall de la première de la série documentaire lancée sur YouTube Originals "Justin Bieber: Seasons" au Regency Bruin Theatre de Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 27 janvier 2020. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

4 / 20 Depuis 2018, Hailey Baldwin est mariée à Justin Bieber. Selena Gomez et Justin Bieber aux American Music Awards au Nokia Theatre à Los Angeles le 20 novembre 2011. © BestImage, FAME PICTURES / BESTIMAGE

5 / 20 Il y a quelques semaines de cela c'était Selena Gomez qui état prise pour cible par les internautes à cause de son physique. Selena Gomez au photocall de la 80ème cérémonie des Golden Globe, au "Beverly Hilton" à Los Angeles, le 10 janvier 2023. © BestImage, Zuma Press / Bestimage

6 / 20 De son côté Justin Bieber (ex de Selena gomez et mari de Hailey Baldwin) ne s'est pas prononcé sur l'affaire. Justin Bieber et sa femme Hailey Baldwin Bieber au photocall de la première de la série documentaire lancée sur YouTube Originals "Justin Bieber: Seasons" au Regency Bruin Theatre de Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 27 janvier 2020. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

7 / 20 Si certains acclament le geste bienveillant de Selena Gomez, d'autres la pointe du doigt en qualifiant son geste d'hypocrite. Selena Gomez au photocall du "2nd Annual Academy Museum Gala" à Los Angeles, le 15 octobre 2022. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

8 / 20 Selena Gomez au photocall de la 80ème cérémonie des Golden Globe, au "Beverly Hilton" à Los Angeles, le 10 janvier 2023. © BestImage, Zuma Press / Bestimage

9 / 20 Selena Gomez en robe de mariée sur le tournage de la nouvelle saison de la série "Only Murders in the building" à New York, entourée de S.Martin et M.Short. Le 21 mars 2023. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

10 / 20 Selena Gomez lors de la première du film "Selena Gomez, My mind and me" à Hollywood le 2 novembre 2022. © BestImage, WALTER / BESTIMAGE

11 / 20 Selena Gomez et Justin Bieber aux American Music Awards au Nokia Theatre à Los Angeles le 20 novembre 2011. © BestImage, FAMEFLYNET / BESTIMAGE

12 / 20 Selena Gomez au photocall de "Disney Upfront" à New York, le 17 mai 2022. © BestImage, WALTER / BESTIMAGE

13 / 20 Selena Gomez et Justin Bieber aux American Music Awards au Nokia Theatre à Los Angeles le 20 novembre 2011. © BestImage, FAME PICTURES / BESTIMAGE

14 / 20 Hailey Baldwin Bieber au photocall de la première de la série documentaire lancée sur YouTube Originals "Justin Bieber: Seasons" au Regency Bruin Theatre de Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 27 janvier 2020. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

15 / 20 Selena Gomez au photocall de la 80ème cérémonie des Golden Globe, au "Beverly Hilton" à Los Angeles, le 10 janvier 2023. © BestImage, Zuma Press / Bestimage

16 / 20 Selena Gomez en robe de mariée sur le tournage de la nouvelle saison de la série "Only Murders in the building" à New York, entourée de S.Martin et M.Short. Le 21 mars 2023. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

17 / 20 Justin Bieber et sa femme Hailey Baldwin Bieber au photocall de la première de la série documentaire lancée sur YouTube Originals "Justin Bieber: Seasons" au Regency Bruin Theatre de Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 27 janvier 2020. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

18 / 20 Selena Gomez au photocall de la cérémonie de la 27ème édition des Critics Choice Awards à Los Angeles le 13 mars 2022. © BestImage, Agence / Bestimage

19 / 20 Selena Gomez en concert à Calgary au Canada le 18 mai 2016. © BestImage, FAMEFLYNET / BESTIMAGE