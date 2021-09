"Elle ne m'a pas vu": Rayane Bensetti ignoré par Vitaa en plein concert

Lorsque Vitaa chante, elle entre complètement dans sa bulle, au point de ne pas remarquer la présence de ses amis.

Jeudi 16 septembre 2021, l'artiste de 38 ans et Slimane étaient sur la scène des Palais des Sports, à Paris, pour lancer enfin leur nouvelle tournée. Au sein du public, Amel Bent, amie proche des deux artistes et le comédien Rayane Bensetti. Sur Instagram, le jeune homme a partagé des images de sa soirée.

Durant le concert, l'interprète de Ma soeur est allée à la rencontre des spectateurs. Chantant en choeur avec ses fans, elle n'a pas remarqué la présence de Rayane Bensetti qui la filmait avec son portable, jusque à côté. "Elle m'a pas vu", écrit l'ancien complice de Denitsa Ikonomova, avec des émojis mort de rire. "Je lui dirai tout à l'heure que j'étais là. De toute manière les concerts, ça va, ça vient", légende-t-il, faisant référence au titre de Vitaa, qu'elle était justement en train d'interpréter au moment de la scène en question.

Dans sa story Instagram, la maman de Liham et Adam (10 et 6 ans) a découvert les vidéos de Rayane Bensetti aujourd'hui et les a partagées à son tour. "Je n'en peux plus", note-t-elle, apparemment morte de rire face à cette rencontre manquée.