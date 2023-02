"Elle se lasse un peu" : Gilles Verdez mari "épisodique" pour Fatou ? Son stratagème pour que ça dure

Comme chaque lundi, Cyril Hanouna a invité ses chroniqueurs à raconter leur week-end. "T'as vu ta meuf toi ?", a-t-il notamment demandé à Gilles Verdez. "Oui, de manière épisodique", a répondu ce dernier avant d'ajouter : "Globalement, elle était contente de pas trop me voir. Le volume horaire à un moment... Il faut pas que... Voilà, au bout de quelques heures par semaine, elle se lasse un peu, hélas". Il a toutefois assuré que tout allait bien dans son couple avec sa femme Fatou : "La rareté fait le prix de l'amour. Moins on se voit, plus on s'aime (...) On a une sorte d'apothéose un peu virtuelle mais apothéose quand même".

L'ancien journaliste du Parisien a ensuite expliqué avoir fait beaucoup de bricolage ce week-end. "J'ai changé les clefs de la cave", a-t-il raconté, avant de révéler à ses collègues cette étrange passion qui l'anime au quotidien : "J'adore les caves, et pour tout vous avouer, j'aime beaucoup vivre dans le noir. Et elle, elle aime la lumière. On a une cave, je vais visiter la cave". De quoi surprendre le plateau. Il les a toutefois rassurés, en affirmant ne pas dormir dans sa cave. Mais l'obscurité est définitivement quelque chose qui le transcende. À tel point qu'il éprouve une véritable passion pour les catacombes.

Je m'épanouis dans le noir

"J'y vais, dans les catacombes. Je les connais par coeur à Paris parce que j'avais une entrée secrète quand j'étais jeune dans les catacombes. Je faisais des soirées catacombes. Je vis dans le noir, je m'épanouis dans le noir, c'est quelque chose qui est en moi depuis très longtemps", s'est enthousiasmé le chroniqueur de 58 ans, avant de faire l'objet de quelques moqueries de la part de ses camarades.