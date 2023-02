Touche pas à mon poste : "Deux douches par semaine", un chroniqueur choque pour son hygiène très spéciale

J'essaie de réduire, il le faut

"Pourquoi tu ne fais pas directement tes besoins sur la moquette ? Tu vas gagner du temps !", s'est alors moqué Matthieu Delormeau. De quoi beaucoup amuser Cyril Hanouna, avant que celui-ci ne revienne à l'histoire de la douche. "Donc, tu ne te laves que deux/trois fois par semaine ?", a-t-il demandé à Gilles Verdez. "Le moins possible ! J'essaie de réduire, il le faut, le monde a besoin que nous réduisions notre consommation d'eau. Donc je m'y astreins...", a répondu ce dernier, en assurant qu'il ne sent pas pour autant "mauvais". Ce qui a été plus ou moins confirmé par sa voisine de plateau Béatrice Rosen. "Ça va encore", a-t-elle affirmé à ses camarades, après l'avoir senti. Mais en ce qui concerne son hygiène buccale, Gilles Verdez continue à se laver les dents tous les jours.

A noter que ces révélations ont incité un autre chroniqueur à se confier, à savoir Benjamin Castaldi . "Je ne me lave les cheveux qu'une fois par mois", a-t-il révélé, avant d'être à son tour senti et que Baba et la sublime Delphine Wespiser n'affirment que son cuir chevelu a "une odeur de renfermé".