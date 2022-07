"Elle se plaint de mes absences" : Premières confidences d'Aymeric Caron sur sa fille, sa "priorité absolue"

"Je compte porter dans l'hémicycle mon combat contre la souffrance animale. Les peines infligées doivent être plus élevées. L'interdiction de la corrida est aussi l'un de mes objectifs très symboliques pour ces cinq ans", a-t-il notamment détaillé au magazine, avant d'évoquer "l'état de délabrement de l'hôpital", lui qui a été élu dans le populaire 18ème arrondissement de Paris.

Et ne comptez pas sur lui pour céder aux petites querelles des bancs de l'Assemblée : désormais député, il veut tenir ses engagements sans céder aux basses manoeuvres : "Mes ennemis politiques ont tenté de me caricaturer, me prêtant des combats qui n'avaient pas d'intérêt. Assurant que j'étais 'le défenseur des insectes'... Qu'importe !", raconte-t-il.

Il faut dire que son passé l'aide souvent à relativiser : bien avant d'être chroniqueur, le samedi soir, aux côtés de Laurent Ruquier, il a en effet exercé comme reporter de guerre. "Je me suis rendu pendant cinq ans en Irak pour Canal+ et je suis arrivé au Kosovo après les bombardements. Cette expérience m'aide à prendre du recul. Et à ne pas me faire embarquer dans des débats ou des buzz stériles. Quand vous avez vu des gens tout perdre, vous relativisez !", conclut-il.