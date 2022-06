Aymeric Caron, Laurent Baffie, Gérald Dahan... Les résultats des stars en lice aux législatives 2022 !

La Nupes, la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon réussira-t-elle son pari d'envoyer le candidat malheureux de la dernière présidentielle à Matignon ? Avec un score national (25,7% des voix) similaire à celui d'Ensemble - la coalition de la majorité présidentielle - ils ont de quoi se réjouir mais c'est pas gagné d'avance ! A l'issue du premier tour des législatives, l'incertitude demeure. Quid du résultats des personnalités en lice ?

L'ancien chroniqueur télé et défenseur de la cause animale, Aymeric Caron, pourrait bien endosser une nouvelle casquette de député. En effet, candidat Nupes dans la 18e circonscription de Paris, il est arrivé largement en tête avec 45% des voix. Il affrontera au second tour Pierre-Yves Bournazel, candidat Ensemble. Un autre fervent défenseur des animaux était aussi candidat : l'humoriste et sniper du petit écran, Laurent Baffie. Candidat du Parti Animaliste dans la 3e circonscription de Paris, il n'a récolté que 2,1% des voix, se faisant éliminer dès le premier tour.

Ces législatives étaient aussi marquées par la présence de l'humoriste Gérald Dahan, candidat Nupes dans la 3e circonscription de Charente-Maritime, il rate de peu la qualification au second tour avec tout de même 21% des voix. Il est éliminé. Autre éliminé, le clivant chanteur et figure des Gilets Jaunes, Francis Lalanne. Candidat sous l'étiquette France Libre dans la 3e circonscription de Charente, il n'a récolté que 2,1% des voix. Même constat d'échec pour le décrié ex-chroniqueur télé et journaliste, qui a tenté une reconversion peu glorieuse en homme politique, Eric Zemmour. Candidat Reconquête dans la 4e circonscription du Var, il a été éliminé après avoir obtenu 23,1% des suffrages.

Citons aussi Germain Gaiffe, ex-détenu médiatique (dit le dépeceur de Montauban) récemment libéré de prison, candidat sans étiquette dans la 2e circonscription du Vaucluse. Il a été éliminé avec seulement 0,14% des voix. Quant à Isabelle Seguin, ex-candidate de l'émission Koh-Lanta, qui tentait sa chance sous les couleurs Ensemble dans la 4e circonscription de l'Ain, elle rate de peu le second tour avec 16,3% des voix. Arrivée troisième, elle est éliminée. Le boulanger devenu une figure médiatique après sa grève de la faim très relatée, Stéphane Ravacley, pourrait lui devenir député ! Candidat Nupes dans la 2e circonscription du Doubs, il est arrivé en tête avec 32,5% des voix. Même trajectoire pour Rachel Kéké, ex-femme de chambre à la tête d'une grève très médiatisée dans l'hôtellerie, arrivée en tête sous les couleurs Nupes dans la 7e circonscription du Val-de-Marne avec 37,2% des voix. Elle affrontera au second tour l'ancienne ministre des Sports, candidate Ensemble, Roxana Maracineanu.

L'avocate et ex-chroniqueuse de C8, Raquel Garrido, a de son côté une chance de devenir députée à l'Assemblée nationale puisqu'elle est arrivée en tête sous l'étiquette Nupes dans la 5e circonscription de Seine-Saint-Denis avec 37,9%. Au second tour, elle affrontera Jean-Christophe Lagarde de l'UDI. Enfin, mathématicien et lauréat de la médaille Fields, Cédric Villani, candidat désormais encarté Nupes dans la 5e circonscription de l'Essonne, il est arrivé en tête avec 38,2 % des voix.

Pour rappel, le second tour des élections législatives se tient le dimanche 19 juin 2022.