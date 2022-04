Gérald Dahan candidat aux législatives : découvrez pour quel parti !

Les Français continuent de faire vivre la vie démocratique du pays. Après un premier tour ayant placé Emmanuel Macron et Marine Le Pen comme candidats qualifiés pour le second, qui se tient ce dimanche 24 avril 2022 - 26,4 % de participation nationale à 12H -, il faudra de nouveau se rendre dans les urnes en juin prochain. Pour les législatives, plusieurs personnalités sont déjà en lice comme l'humoriste Gérald Dahan.

En effet, l'artiste âgé de 48 ans tentera sa chance dès le 12 juin sur la 3e circonscription de Charente-Maritime, relate le site de Sud-Ouest. "Le comité électoral de la France insoumise (LFI) a officialisé ce vendredi 22 avril, dans un communiqué signé de Rémy Catrou, conseiller municipal de Saintes et chef de file du parti de Jean-Luc Mélenchon en Charente-Maritime, les candidatures de Gérald Dahan et Houria Ladjal pour les élections législatives (12 et 19 juin) sur la 3e circonscription de la Charente-Maritime (secteur Saintes et Saint-Jean-d'Angély)", peut-on lire.

Le célèbre humoriste et imitateur, grand piégeur de stars et d'élus, sera donc en lice sous la bannière France Insoumise. Ce n'est cependant pas la première fois qu'il candidate pour le parti de Jean-Luc Mélenchon, arrivé 3e de la présidentielle, puisqu'il avait déjà tenté sa chance en 2017 mais dans les Hauts-de-Seine. C'était alors Gabriel Attal, actuel porte-parole du gouvernement, qui l'avait emporté. Si, cette fois, il change de région et de terre électorale, c'est tout simplement puisqu'il a déménagé. "Gérald Dahan est revenu vivre dans sa région natale il y a deux ans et travaille en tant qu'acteur culturel local, notamment en assurant la direction artistique du Castel à Châteaubernard (Charente)", ajoutent nos confrères.

L'humoriste n'est pas le seul candidat connu des prochaines législatives puisque son confrère Laurent Baffie a lui aussi prévu de proposer son nom aux électeurs. Le populaire sniper, pensionnaire régulier des Grosses Têtes de RTL, sera de son côté candidat pour le Parti Animaliste dans la 3e circonscription de Paris.