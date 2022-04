Jean-Luc Mélenchon taquiné par Edouard Philippe qui lui fait un cadeau connoté...

Le Festival du livre de Paris, anciennement connu sous le nom de Salon du livre, a ouvert ses portes au public le 22 avril. Et, pour le premier jour, il fallait compter sur la présence de diverses personnalités. Jean-Luc Mélenchon, le troisième homme de l'élection présidentielle et chef de file de La France Insoumise, y a fait une visite entouré d'une flopée de caméras, micros et appareils photos. Sa rencontre à un stand avec un opposant politique a donné lieu à une drôle de séquence...

En effet, Jean-Luc Mélenchon a pu discuter quelques instants avec l'ancien Premier ministre Edouard Philippe - issu des rangs du parti de droite Les Républicains mais qui avait accepté de rejoindre le gouvernement d'Emmanuel Macron - venu dédicacer son livre Impressions et lignes claires (éditions JC Lattès). Un ouvrage écrit en collaboration avec Gilles Boyer, qui relate ses années comme Premier ministre. Une fois devant son stand, Jean-Luc Mélenchon lui a demandé sur quoi il avait écrit et l'ancien bras droit de l'actuel président, lui a répondu : "Moi j'ai écrit sur ce que c'est d'être Premier ministre, il paraît que ça intéresse (...) Donc ce livre, on l'a écrit sur ce qu'est l'expérience à Matignon. Je pense qu'on va en offrir un à monsieur Mélenchon, parce qu'on ne sait jamais."