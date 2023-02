"En voyant le cercueil" : Mort de Philippe Tesson, les mots puissants de son célèbre fils après les obsèques

Difficile d'accepter la perte d'un père. Le journaliste Philippe Tesson est mort à l'âge de 94 ans le mardi 1er février 2023. Entité de la presse écrite, pilier de la radio et de la télévision française, il est décédé "paisiblement et entouré de ses enfants", comme l'indiquait le journal Le Figaro - pour lequel il travaillait - le lendemain du drame. Ses proches, ses amis et de très nombreux invités se sont retrouvés, pour lui rendre un ultime hommage, lors de ses funérailles, organisées en l'église Saint-Germain-des-Prés à Paris le 10 février 2023.

Il a rendu son dernier souffle en regrettant cette vie où il s'était tant amusé

C'est dans une autre publication, dans les pages du magazine Le Point, que son fils l'écrivain Sylvain Tesson - il avait aussi une fille, Stéphanie - a accepté de revenir sur cette épreuve terrible que la famille traverse. "Il a rendu son dernier souffle (était-ce l'âme ?) en regrettant beaucoup cette vie où il s'était tant amusé, explique-t-il. Jusqu'à la fin, il a gardé une finesse d'esprit, une plasticité de sensibilité et une souplesse de sentiment. Son secret ? Se tenir éloigné des systèmes d'idées, des tectoniques mentales et des échafaudages théoriques. Ses ironies volatiles le prémunissaient du ciment. On disait de lui qu'il était 'léger' parce qu'on ne trouve pas d'autres termes pour qualifier la diététique de la liberté. Il ne s'intéressait pas à la métaphysique. Il était trop occupé du bonheur".

Sylvain Tesson a été habitué à écrire dans des conditions extrêmes. Il avait notamment reçu un Prix Médicis en 2011 pour avoir affronté le froid et la solitude, pendant des mois, afin de rédiger les pages de Dans les forêts de Sibérie. C'est aujourd'hui en pensant aux obsèques de son papa que l'auteur a ressenti le besoin de faire couler l'encre. "On a célébré ses funérailles à Saint-Germain-des-Prés, rappelle-t-il dans Le Point. En voyant le cercueil enrubanné d'encens alors que claquaient les accords de l'orgue et que le prêtre solfiait les indépassables mesures de la liturgie catholique, je me suis dit qu'il y avait là, dans cette présence de Philippe Tesson devant l'autel, une facette de l'identité française..."

Retrouvez l'hommage de Sylvain Tesson dans le magazine Le Point du 23 février 2023.