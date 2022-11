"Failli lui coûter la vie" : Lara Fabian miraculée ? Sa naissance aurait pu être dramatique...

"Il s'est effondré contre la porte"

C'est en effet à celle-ci qu'elle doit la vie : alors que sa mère est enceinte de 7 mois, sa grand-mère décide de venir de Sicile pour passer avec elle les deux derniers mois de sa grossesse. Bien lui en a pris, puisque quelques semaines plus tard, Maria Luisa passe à deux doigts du décès. "Votre maman a souffert d'une éclampsie et cela a failli lui coûter la vie", lui a d'ailleurs demandé Anne-Elisabeth Lemoine.

Une information confirmée par la chanteuse : "Elle est restée dans le coma de nombreux jours et effectivement, c'est pour ça que je suis née prématurée", a-t-elle expliqué, avant de préciser être née à presque "sept mois et demi à peine". Aujourd'hui en paix avec cette histoire, elle ne peut s'empêcher de décrire ce 9 janvier 1970 comme "bien étrange".

"Papa arrive à l'hôpital après l'ambulance. Maman est dans le coma, et quand on lui demande ce qu'il ferait s'il lui fallait choisir entre son épouse et son enfant, il s'effondre contre la double porte aux urgences", raconte-t-elle. Heureusement, l'histoire se finit bien, puisque la maman et le bébé ont fini par s'en remettre et ont pu mener une jolie vie. Et ce jour, Lara Fabian l'associe désormais dans son livre à de la comfort food, à une recette qui lui fait du bien.

En 2019, Maria Luisa, la mère de Lara Fabian, est décédée de la maladie à corps de Lewy. Un drame pour la chanteuse, qui a cependant gardé la tête haute : "Je pense à ce qu'elle voudrait que je vive, je pense à ce qu'elle m'a inculqué, je pense à l'écroulement qu'elle ne m'autoriserait pas", avait-elle confié dans une émission à Faustine Bollaert quelques mois plus tôt.