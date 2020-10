Lara Fabian émue aux larmes : ce souvenir poignant avec sa défunte maman...

L'heure est aux confidences. La chaîne québécoise Club illico consacre un documentaire à Lara Fabian dans lequel la populaire chanteuse de 50 ans se livre avec franchise, n'occultant aucun sujet de sa carrière américaine torpillée par l'équipe de sa rivale Céline Dion à la perte du bébé qu'elle attendait avec son jeune mari Gabriel. La diva a aussi évoqué sa défunte maman, Maria Luisa.

Sur son compte Instagram, Lara Fabian a partagé avec ses fans une courte séquence du documentaire dans lequel elle se souvient de sa mère adorée, Maria Luisa Serio, morte en mars 2019 après avoir été longtemps malade, victime de démence à corps de Lewy (maladie alliant Parkinson et Alzheimer). "Je lui ai demandé la permission de m'en aller et je vous jure qu'elle a dit, pourtant y avait des 'boutes' où elle était là et des 'boutes' où elle était pas là, elle s'est retournée vers moi et elle a dit : 'Ah, enfin ma vie', parce qu'elle m'appelait 'ma vie'. 'Enfin ma vie, tu vas retourner à un endroit où les gens ont les bras grands grands grands ouverts.' Alors j'ai fait mes valises, et je suis partie, avec son approbation", s'est-elle souvenue, la voix nouée par l'émotion et les larmes au bord des yeux.

Lara Fabian, qui avait consacré à sa maman une poignante chanson intitulée L'Oubli, a commenté sa publication d'un joli message : "Et ta bénédiction m'aura permis de rentrer chez moi... Je t'aime Maman." La diva, qui a vécu en Belgique terre de ses parents, a regagné le Québec depuis quelques années après y avoir habité pendant très longtemps. L'interprète de Je t'aime y coule des jours paisibles avec son mari Gabriel di Gorgio et sa fille Lou (12 ans).

Lara Fabian, qui doit reprendre sa tournée mondiale 50 World Tour et devenir directrice de la Star Académie au Québec, veille aujourd'hui sur son père Pierre, lui aussi malade.