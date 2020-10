Lara Fabian mariée à Gabriel : elle dévoile avoir fait une fausse couche

Elle espérait concrétiser son union avec un bébé, mais la vie en a décidé autrement. Lara Fabian a fait une fausse couche en 2017, quatre ans après son mariage avec le magicien italien Gabriel di Gorgio. Un drame pour la star, déjà maman d'une petite Lou, née en 2007 de son histoire passée avec le réalisateur français Gérard Pullicino.

C'est dans un extrait relaté par Le Journal de Montréal, tiré d'un documentaire qui lui est consacré le 15 octobre sur la plateforme Club illico, que l'on apprend la fausse couche de l'artiste belgo-canadienne aujourd'hui âgée de 50 ans. Lors d'une séquence filmée en Sicile, terre de son mari Gabriel et de sa regrettée maman Maria, Lara Fabian revient sur le 22 mars 2017 lorsqu'elle participait alors aux commémorations des attentats de Bruxelles et qu'elle venait d'apprendre qu'elle était enceinte d'un bébé non viable. "Mon bébé n'avait pas de coeur", a sobrement expliqué Lara Fabian, les larmes aux yeux. Avec Gabriel, elle n'a jamais pu avoir un autre enfant. Ce dernier, âgé de 38 ans, élève avec la star sa fille Lou, dans leur maison de Montréal. Une fille que le documentaire présentera pour la première fois.

Lara Fabian, qui a plusieurs projets, entre la reprise de sa tournée mondiale le 50 World Tour et son futur rôle de directrice dans la version québécoise de Star Académie, s'est livrée avec franchise au réalisateur Jean-François Fontaine dans ce documentaire. Elle dit se "pincer" pour réussir à croire qu'on lui accorde l'occasion de se raconter si longuement et si intimement. L'interprète des tubes Je t'aime, Immortelle, Tout ou encore Tu es mon autre y évoque aussi sa "descente aux enfers", son rêve américain avorté, sa relation avec sa fille ou encore ses ennuis financiers à cause d'une entourloupe... Pour l'heure, le documentaire n'a pas encore de diffuseur en France.