"Faites attention, il accélère": Laurent Kerusoré, "tout tremblant", a évité le pire

Laurent Kerusoré a bien cru que sa vie allait basculer du jour au lendemain. Lundi 15 novembre 2021, l'acteur de Plus belle la vie s'est saisi de son compte Instagram pour raconter à ses abonnés une mésaventure qui venait de lui arriver.

Au moment où il rentrait chez lui après une journée de tournage, l'acteur de 47 ans a eu une grosse frayeur. Alors qu'il traversait la route, à un passage piéton, Laurent Kerusoré a failli se faire renverser. "Les amours je suis tout tremblant, j'ai failli me faire écraser. Je passais au vert et heureusement qu'une dame m'a dit : 'Faites attention, il accélère'. Un monsieur qui voit des piétons et qui passe au vert. Je n'ai pas pris sa plaque. Je vais peut être vous donner la leçon mais quand vous voyez un piéton qui passe au vert, ne pas accélérer. Ca me paraît logique. Si le mec m'avait renversé, il aurait payé très cher. Je lui aurais ruiné sa vie", a-t-il confié, encore sous le choc.

L'interprète de Thomas Marci a ensuite posté une autre vidéo sur laquelle il a "la tremblote tellement [il] avait peur". Fort heureusement, Laurent Kerusoré va bien et peut continuer à partager ses aventures avec ses abonnés, sur les réseaux sociaux. Ce matin par exemple, il a précisé qu'il avait très peu dormi, car il n'avait pas arrêté de penser à sa nouvelle maison. "Comment vous dire ! D'habitude, je passe dix minutes au maquillage. Là j'y ai passé à peu près vingt-cinq minutes. Et encore, on n'a même pas réussi à faire des miracles", a-t-il ajouté. Sa nouvelle journée de tournage promet donc d'être très longue.

S'il raconte souvent des anecdotes sur les réseaux sociaux, Laurent Kerusoré prend soin de protéger sa vie privée au maximum. "Aujourd'hui, je protège beaucoup ma vie privée. On ne voit jamais mon ami, par exemple. Mon nouvel amour, je le protège de tout ça", avait-il confié à Gala en juillet dernier. Une divine idylle qu'il espère voir perdurer, notamment pour réaliser l'un de ses rêves : celui de devenir papa.