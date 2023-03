"Fesses à l'air" et "doigt d'honneur" : William Leymergie en roue libre, il se lâche en direct

Les matinales, c'est fini pour William Leymergie ! Après avoir présenté Télématin, sur France 2, de 1985 à 1986 puis de 1989 à 2017, le mythique animateur de télévision est aujourd'hui aux commandes William à midi sur C8 et ce, depuis 2017. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le journaliste de 76 ans a encore de l'énergie à revendre... Ce lundi 20 mars 2023, alors qu'il présentait un nouveau numéro du programme d'informations et de divertissement, le compagnon de Sophie Davant était en roue libre.

Il faut dire que le sujet du jour s'est révélé particulièrement hilarant. À Metz, dans un quartier pavillonnaire relativement chic, une dame est en guerre avec ses voisins pour une raison assez étonnante... Ces derniers ont en effet porter plainte contre elle pour "atteinte à l'honneur et troubles de voisinage". En cause : divers nains de jardins provocateurs que la dame a installé à des endroits stratégiques pour que ses voisins aient une pleine vue dessus. "Le couple qui va venir au tribunal va expliquer qu'il s'estime blessé dans son honneur car le premier nain qui est bien visible depuis la fenêtre de leur salon est particulièrement espiègle puisqu'il baisse son pantalon et dévoile ses fesses, tandis que l'autre nain de jardin fait sans équivoque possible un doigt d'honneur visible cette fois depuis la fenêtre de la cuisine", a raconté Maître Perez, l'avocat présent sur le plateau.

Ils sont tous tournés vers le couple de retraités !

Visiblement très amusé par cette affaire invraisemblable, William Leymergie n'a pas hésité à reproduire discrètement les joyeux signes de mains apparaissant sur l'écran du plateau. "Au début quand Maître Perez m'a raconté ça, je pensais que les nains de jardins étaient disséminés dans le jardin comme ça... Mais en fait non, ils sont vraiment tous tournés vers le couple de retraités !", a expliqué l'animateur en riant.

"Pour les voisins, c'est insupportable !", a assuré l'avocat. Ces derniers ont donc saisi la justice et le tribunal a choisi d'ajourner la peine. C'est à dire qu'il a décidé de donner une période précise à la fameuse voisine pour "repositionner" ses nains de jardin afin "qu'ils ne soient pas visibles". Si ce n'est pas fait dans les délais, elle sera officiellement condamnée à verser une amende. Une affaire invraisemblable !