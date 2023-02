"Il devenait dingue" : Benjamin Castaldi a eu des problèmes de voisinage avec un célèbre chanteur

Cette semaine, sur le plateau de Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs sont revenus sur les problèmes de voisinages rencontrés par la star du Paris Saint-Germain Neymar à Bougival, dans les Yvelines. D'après les informations du Parisien, les voisins du footballeur n'ont pas du tout apprécié la fête organisée pour son anniversaire, le 5 février dernier. Il aurait poussé les riverains à bout. "Depuis 15 heures, c'est la java et c'est pas fini", a notamment écrit une voisine sur le groupe Facebook dédié aux échanges entre les habitants de cette commune de 8000 habitants.

Un sujet également évoqué par Benjamin Castaldi ce mercredi 15 février alors qu'il présentait le 6 à 7. L'occasion pour l'ex-animateur de Secret Story de révéler que lui aussi, a vécu des problèmes avec ses voisins. Et dans la même ville précédemment évoquée. "J'ai vécu à Bougival, j'ai eu beaucoup de problèmes là-bas... Parce que j'ai fait beaucoup de travaux, j'avais construit une piscine et je l'avais passée par-dessus la maison sans forcément avoir toutes les autorisations", a-t-il confié à ses chroniqueurs Sophie Coste et Jean-Pascal Lacoste, avant de leur raconter une autre anecdote à ce sujet : "J'avais un voisin très célèbre, c'est Jean-Louis Aubert (ancien membre du groupe de rock Téléphone, ndlr), qui avait des acouphènes. Et comme je faisais beaucoup de travaux, il se plaignait énormément !"

Il devenait dingue

"Il devenait dingue ! Tous les matins, il débarquait chez moi, et je le reconnaissais pas chaque matin car il était un peu hirsute", a-t-il ajouté. Il y a quelques mois, c'est la chanteuse Zazie, qui se confiait sur ses problèmes de voisinage, sur le plateau de C à Vous. "C'est vrai que j'aimerais pas être ma voisine. Je suis quelqu'un de crépusculaire. Cela m'arrive de mettre la musique assez fort. Je pense que cela peut fatiguer le voisin", avait-elle expliqué à Anne-Elisabeth Lemoine.

Elle a donc été contrainte à déménager : "J'ai trouvé une petite maison pour avoir un peu moins de murs mitoyens et de problèmes de sons". Une demeure située dans le 20e arrondissement de Paris, et qui fait visiblement son bonheur.